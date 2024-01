Naomi Osaka a revenit în circuitul WTA cu o victorie

După o absenţă de mai bine de un an, japoneza Naomi Osaka a revenit în circuit cu o victorie obținută în fața germancei Tamara Korpatsch, cu 6-3, 7-6 (11/9), în prima rundă a turneului WTA 500 de la Brisbane.

În vârstă de 26 de ani, Naomi Osaka s-a impus după o oră şi 47 de minute în faţa unei adversare aflate pe locul 83 în ierarhia WTA.

„Am fost foarte nervoasă, însă am fost fericită să fiu aici”, a spus Osaka, care nu mai jucase din septembrie 2022. Japoneza, care s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală, a născut un copil în luna iulie.

Ea a declarat că maternitatea i-a schimbat viziunea asupra jocului şi că înainte s-a simţit prea izolată de fani şi de celelalte jucătoare.

„În ultimii doi ani în care am jucat înainte de a o avea pe fiica mea, nu am dat înapoi atâta dragoste pe cât mi s-a oferit. Am cu adevărat impresia că este ceea ce vreau să fac de acum înainte. Apreciez cu adevărat faptul că oamenii vin să mă încurajeze”, a spus japoneza.

