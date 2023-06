Karolina Muchova, prima finalistă de la Roland Garros

Karolina Muchova s-a calificat în premieră în finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros, după ce a învins-o în semifinale pe belarusa Arina Sabalenka, în trei seturi, 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 7-5.

Muchova s-a impus la capătul unui meci care a durat 3 ore şi 17 minute.

Jucătoarea clasată pe poziția 43 WTA a reușit 6 aşi, faţă de 5 ai adversarei sale, și a profitat de cele 6 duble greşeli ale belarusei, ea neavând vreo dublă greşeală.

Cehoaica o eliminase pe românca Irina Begu în turul al treilea şi pe grecoaica Maria Sakkari, a opta favorită, în primul tur. Cea mai bună performanţă de până acum a Karolinei Muchova într-un turneu de Grand Slam fusese semifinala din 2021 de la Australian Open, pierdută în faţa americancei Jennifer Brady.

Keeping us guessing until the very end 😮



After the tightest of battles, it’s @karomuchova7 who prevails against world No.2 Sabalenka 7-6(5), 6-7(5), 7-5 to make her first Grand Slam final.#RolandGarros pic.twitter.com/KAoq24tav9