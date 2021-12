Încă un jucător din fruntea ATP pozitiv la testarea COVID

Rusul Andrei Rublev, numărul cinci mondial, a devenit al cincilea jucător de tenis testat pozitiv la COVID-19 după ce a participat la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), luna aceasta, transmite Reuters.



Spaniolul Rafael Nadal, canadianul Denis Shapovalov, elveţianca Belinda Bencic, campioana olimpică en titre, şi tunisianca Ons Jabeur au fost testaţi pozitiv după ce au jucat în Emirate. Britanica Emma Răducanu, campioana de la US Open, a fost testată pozitiv în Abu Dhabi chiar înaintea evenimentului şi a fost nevoită să renunţe la competiţie, printre cei care s-au infectat numărându-se şi antrenorul lui Nadal, Carlos Moya.



Rublev (24 ani), care l-a învins pe britanicul Andy Murray în finala Mubadala World Tennis Championship, pe 18 decembrie, a confirmat pe Twitter că s-a izolat şi că are simptome minime.



”În prezent sunt la Barcelona şi din nefericire am fost testat pozitiv la Covid-19. Sunt în izolare şi urmez toate protocoalele, sub supravegherea medicilor”, a anunţat Rublev.



”După cum ştiţi, sunt vaccinat cu schema completă şi mă pregăteam pentru turneele ATP Cup şi Australian Open. Acum trebuie să mă recuperez şi voi pleca spre Melbourne doar când va fi sigur pentru toată lumea”, a mai relatat Rublev.



Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, va avea loc la Melbourne Park cu începere din data de 17 ianuarie. Rublev a fost inclus în echipa Rusiei pentru turneul masculin ATP Cup, care debutează sâmbătă, la Sydneu, după ce a făcut parte din echipa care a câştigat competiţia la începutul acestui an, amintește Agerpres.

