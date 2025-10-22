Oficialul Federației Române de Arte Marțiale și-a pierdut apartamentul în explozie de la Rahova!

Petre Bulmaga, secretarul general al FRAM, a rămas fără locuință după deflagrația din Sectorul 5 și a primit sprijin din partea Agenției Naționale pentru Sport.

Explozia devastatoare produsă pe 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, continuă să lase urme adânci în comunitate. Printre cei afectați de tragedie se numără și Petre Bulmaga, secretarul general al Federației Române de Arte Marțiale (FRAM), care și-a pierdut complet apartamentul și bunurile personale în urma deflagrației.

Incidentul, care a zguduit Sectorul 5 al Capitalei, a provocat moartea a trei persoane, a rănit alte douăzeci și a lăsat sute de oameni fără locuință. În fața acestei situații dramatice, Agenția Națională pentru Sport (ANS) a reacționat rapid, oferindu-i lui Bulmaga cazare temporară în Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu”, până la găsirea unei soluții stabile.

„Este o perioadă foarte grea și încerc, pas cu pas, să o iau de la capăt”

Într-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook, Agenția Națională pentru Sport a transmis un mesaj de solidaritate față de întreaga comunitate sportivă și în special față de oficialul Federației Române de Arte Marțiale:

„Comunitatea sportivă, alături de cei afectați de explozia din Sectorul 5, București. Tragedia produsă în urmă cu câteva zile a îndoliat întreaga comunitate: trei persoane și-au pierdut viața, alte douăzeci au fost rănite, iar sute de oameni au rămas fără locuință. Printre cei grav afectați se numără și Petre Bulmaga, secretar general al Federației Române de Arte Marțiale, care și-a pierdut apartamentul și bunurile personale.”

Potrivit ANS, președintele instituției, Bogdan Constantin Matei, l-a contactat personal pe Petre Bulmaga pentru a-i oferi sprijin imediat și asistență logistică.

„În aceste momente dificile, președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Constantin Matei, l-a contactat personal pe domnul Petre Bulmaga, oferindu-i sprijin imediat și cazare temporară în cadrul Complexului Sportiv Național «Lia Manoliu». Agenția Națională pentru Sport este și va rămâne alături de comunitatea sportivă – atât la bine, cât și la greu. Solidaritatea, empatia și spiritul de echipă sunt valori care ne definesc și care ne unesc în fața oricărei încercări.”

La rândul său, Petre Bulmaga a transmis un mesaj emoționant, în care a vorbit despre încercarea prin care trece și despre nevoia de sprijin:

„Este o perioadă foarte grea și încerc, pas cu pas, să o iau de la capăt. Cu speranță, apelez la cei care pot și doresc să mă ajute. Orice sprijin contează – fie o sumă de bani, fie o distribuire a acestui mesaj.”

Comunitatea sportivă, unită în fața tragediei

Gestul Agenției Naționale pentru Sport vine în contextul mobilizării generale din lumea sportului, unde mai multe cluburi, federații și sportivi au transmis mesaje de solidaritate față de victimele exploziei.

Agenția a mai transmis condoleanțe familiilor celor decedați și gânduri de însănătoșire pentru răniți, subliniind că valorile fundamentale ale sportului – solidaritatea, empatia și sprijinul reciproc – rămân esențiale în astfel de momente.

Tragedia din Rahova a scos la iveală un val de reacții și inițiative umanitare, iar cazul lui Petre Bulmaga a devenit un simbol al nevoii de solidaritate și sprijin în fața pierderii totale.

