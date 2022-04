Jucătorii de tenis din Rusia și Belarus au interzis la turneul de la Wimbledon din acest an

Jucătorii de tenis din Rusia și Belarus nu vor avea voie să concureze la Wimbledon-ul din acest an din cauza invaziei Ucrainei de către Moscova, au declarat miercuri organizatorii de la Grand Slam All England Lawn Tennis Club (AELTC) într-un comunicat.

Wimbledon a confirmat miercuri că nu va primi jucători de tenis din Rusia sau Belarus anul acesta – interzicând sportivii din cauza invaziei Ucrainei de către Moscova, conform Reuters.

Asta înseamnă că numărul doi mondial masculin, Daniil Medvedev, campionul rus actual al U.S. Open, nu va putea concura pe faimoasele terenuri de iarbă.

Organizatorii Grand Slam-ului – All England Lawn Tennis Club – au declarat într-o declarație de miercuri (citat):

„În circumstanțele unei astfel de agresiuni militare nejustificate și fără precedent, ar fi inacceptabil ca regimul rus să obțină vreun beneficiu din implicarea jucătorilor ruși sau belarusi la Campionate.”

Jucătorii tenis din Rusia și Belarus ca Daniil Medvedev, Andrey Rublev sau Victoria Azarenka nu vor mai ajunge la Wimbledon

Alături de Medvedev, și Andrey Rublev, aflat pe locul opt în lume, va rata acest turneu.

Numărul patru mondial feminin Aryna Sabalenka și de două ori campioana de Grand Slam, Victoria Azarenka din Belarus, vor fi, de asemenea, afectate.

Este o schimbare de curs pentru Wimbledon.

Ilustrul eveniment nu a interzis sportivii din anumite țări de după cel de-al Doilea Război Mondial, când jucătorii din Germania și Japonia nu aveau voie să concureze.

Kremlinul a criticat mișcarea, considerând interdicția inacceptabilă.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!