Istoria Kung Fu-ului Shaolin

Tradiția artelor marțiale în China este veche de mii de ani, iar istoricii consideră că a început în anul 2.674 înainte de Hristos. Totuși, data la care s-a născut kung fu-ul modern este considerată a fi anul 527 înainte de Hristos.

La acel moment, un călugăr indian pe numele Bodhihdharma a ajuns la Templul Shaolin din provincia Shaolin cu scopul de a promova conceptul de budism Ch’an. Ajuns aici, el a observat că mult dintre călugări nu aveau calități fizice remarcabile. Astfel, el le-a predat o serie de exerciții prin intermediul a două lucrări din acele vremuri: Yin Gin Ching și Shi Sui Ching.

Pe măsură ce anii au trecut, călugării au adaptat mișcările învățate la diverse versiuni timpurii ale tehnicilor de arte marțiale chineze. În aceste dezvoltări au contribuit mult și factorii geologici. Spre exemplu, în zona de sud a țării, unde adesea era umed și noroios, se punea accent pe lupta corp la corp. În schimb, în nordul țării se punea accent pe loviturile din sărituri.

O bornă importantă datează din secolul al X-lea, când un călugăr tânăr pe nume Chuey Yuan a creat cele 72 de Mișcări. El a plecat apoi într-o călătorie lungă pentru a le promova și pentru a învăța noi tehnici. Printre cei pe care i-a întâlnit a fost și maestrul Bai Yu-Feng, care cunoștea bine punctele de presiune ale corpului. Astfel, ei au creat 170 de exerciții ce au devenit ulterior baza kung fu-ului modern.

În plus, în secolul al XVI-lea mai mulți călugări au dat naștere celor cinci stiluri ale animalelor. Aceștia se numeau Zhue Yuen, Li Sou și Bai Yu Feng, iar tehnicile dezvoltate de ei combinau aspectele dure și cele mai lejere ale artelor marțiale. Astfel, stilurile erau următoarele:

Tigru – pentru oasele dur dezvoltare

Leopard – pentru a construi forța

Șarpe – pentru a dezvolta energia internă

Dragon – pentru a cultiva spiritul

Macara – pentru întărirea sinusurilor

Totul s-a schimbat însă după ce dinastia Ming a fost răsturnată de dinastia Ching (Qing), care nu a avut o părere buna despre călugării Shaolin. Astfel, templul din provincia Henan a fost distrus, iar puținii călugări supraviețuitori s-au ascuns. Ei au predat unor ucenici tainele artei kung fu, care s-a mai transmis astfel în secret. În prezent, Templul Shaolin este un templu budist practicant în care sunt învățate adaptări ale Kung Fu-ului original.

Artele marțiale sunt prezente în numeroase filme și jocuri

Artele marțiale au fost prezente în ultimii ani adesea în filme, iar printre filmele de referință sunt Five Deadly Venoms (1978), The 36th Chamber of Shaolin (1978), Enter the Dragon (1973), Once Upon A Time în China (1991), Crippled Avengers (1978), Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) și Drunken Master 2, AKA The Legend of Drunken Master (1994).

În plus, mai multe despre shaolini pot fi descoperite inclusiv în jocuri de cazino online. Un exemplu este Shaolin Showdown, creat de Skywind Group, unul dintre cele mai în vogă sloturi noi din țara noastră, mai ales că are și o traducere în limba română. Încă de când deschizi acest joc intri în universul shaolinilor, muzica fiind cu totul aparte, iar simbolurile sunt cu chipurile unor shaolini și cu recuzita lor. Artele marțiale sunt însă prezente și în jocuri video, nu doar la casino. Iar printre cele mai cunoscute jocuri sunt Sleeping Dogs, The Shenmue Trilogy, Jade Empire, Yakuza 0, One Finger Death Punch, Absolver și Kung Fu Strike – The Warrior’s Rise. Așadar, moștenirea shaolinilor este una importanta și tehnicile puse la punct de ei au inspirat ulterior alți oameni.