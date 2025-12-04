România, învinsă de Ungaria la Campionatul Mondial! Șansele la sferturile de finală s-au prăbușit

Tricolorele au pierdut cu 29-34 la Rotterdam, după un meci cu multe ratări și greșeli neforțate.

România a pierdut în fața Ungariei, scor 29-34, în primul meci din Main Round la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. Tricolorele au început ezitant partida de la Rotterdam, au revenit spectaculos până la pauză, dar au clacat în momentele decisive. În urma acestui eșec, echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă își vede reduse aproape la zero șansele de calificare în sferturile de finală.

Naționala României a intrat în faza principală a competiției cu doar două puncte, obținute după victoriile cu Croația și Japonia, însă înfrângerea severă cu Danemarca (31-39) a complicat calculele calificării. Confruntarea cu Ungaria era, astfel, una decisivă pentru tricolore, care aveau nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa locurilor fruntașe.

Startul meciului a fost de coșmar pentru România. În primele 15 minute, echipa a părut blocată în atac, comițând numeroase greșeli neforțate și oferind adversarelor ocazia să se desprindă. Portarul Yulia Dumanska nu a reușit să-și găsească ritmul, iar Ungaria a profitat, conducând la 5 goluri diferență: 10-5, 11-6, 12-7.

Schimbarea Biancăi Curmenț între buturi a adus o gură de oxigen echipei noastre. Noul portar al României a reușit câteva parade decisive, care au readus echipa în joc. Spre finalul primei reprize, apărarea a început să funcționeze mai bine, iar atacul a redevenit eficient. Pauza a venit cu un scor de 18-16 pentru Ungaria, dar speranțele erau încă vii.

România a ratat momentul revenirii, iar Ungaria a profitat de fiecare ezitare

În partea secundă, România a intrat mult mai concentrată în defensivă. În primele zece minute ale reprizei, tricolorele au primit doar patru goluri, dar au înscris tot atâtea, irosind multiple ocazii clare de a egala. Acesta a fost momentul-cheie al partidei: o perioadă în care Ungaria părea vulnerabilă, dar lipsa de eficacitate a jucătoarelor române a permis adversarelor să se redreseze.

După minutul 45, echipa lui Vladimir Golovin a profitat de fiecare greșeală românească și s-a distanțat din nou la cinci goluri. România nu a renunțat și s-a apropiat la două goluri (28-30) cu puțin peste patru minute rămase, însă nu a reușit să transforme presiunea în avantaj. Finalul le-a aparținut maghiarelor, care s-au impus cu 34-29 și au făcut un pas important spre sferturile de finală.

Cele mai bune marcatoare ale meciului au fost Katrin Klujber pentru Ungaria și Sorina Grozav pentru România, ambele cu câte 7 goluri. Pentru tricolore, a fost a doua înfrângere la turneu și a cincea consecutivă în fața Ungariei.

Echipa României a arătat momente de joc solid, dar și o lipsă de luciditate în atac, care s-a dovedit decisivă. Dincolo de rezultat, prestația din primele zece minute și finalul de meci au făcut diferența.

În urma acestei partide, România rămâne cu 2 puncte în grupa principală I și își vede serios afectate șansele de a urca pe locul al doilea, ultimul care duce în sferturile de finală. Obiectivul realist al tricolorelor rămâne ocuparea locului 3, ceea ce ar asigura o clasare similară cu cea de la Mondialul precedent, când România a încheiat pe poziția a 12-a.

Clasamentul actual al grupei I:

Ungaria – 6 puncte Danemarca – 4 puncte România – 2 puncte Elveția – 2 puncte Japonia – 2 puncte Senegal – 0 puncte

Ultimele două etape ale grupei vor decide configurația finală:

Vineri, 16:30 – România – Senegal

19:00 – Japonia – Ungaria

21:30 – Elveția – Danemarca

Duminică, 16:30 – Senegal – Japonia

19:00 – Elveția – România

21:30 – Ungaria – Danemarca

