Messi și-a anunțat retragerea

Lionel Messi a anunţat că următoarea Cupă Mondială, care se va desfăşura între 20 noiembrie şi 18 decembrie 2022 în Qatar, va fi „cu siguranţă” ultima din cariera sa.



„Este ultima mea Cupă Mondială. Da, cu siguranţă. Mă simt bine fizic, am reuşit să fac o pregătire foarte bună în presezon, ceea ce nu am putut face în anul precedent”, la sosirea sa la echipa franceză Paris Saint-Germain, a declarat căpitanul naţionalei Albiceleste într-un interviu acordat postului de televiziune ESPN.



În vârstă de 35 de ani, Messi este golgheterul istoric al selecţionatei ţării sale, cu 90 de goluri.

El va disputa a cincea sa Cupă Mondială în Qatar, după cele din Germania (2006), Africa de Sud (2020), Brazilia (2014) şi Rusia (2018), amintește Agerpres.



În acest interviu, pe care l-a acordat la Paris, fostul jucător al formaţiei FC Barcelona a recunoscut din nou că s-a confruntat cu „anxietate, nervozitate, pe măsură ce se apropie Cupa Mondială”, la toată lumea aşteaptă cu nerăbdare să participe.



În ceea ce priveşte echipa Argentinei, antrenată de Lionel Scaloni, Messi crede că aceasta traversează „un moment bun” în prezent.



„Echipa noastră este foarte puternică, dar se poate întâmpla orice. Toate meciurile sunt extrem de dificile. Nu întotdeauna favoriţii sunt cei care câştigă şi lucrurile nu merg întotdeauna conform planului”, a adăugat el.



Argentina este, în opinia sa, una dintre candidatele la titlul mondial. „Argentina se numără mereu printre favorite, datorită istoriei sale şi a ceea ce reprezintă. Dar nu suntem singurii favoriţi, sunt alte echipe superioare nouă”, a subliniat Messi.



Referindu-se la ceea ce ar putea face după încheierea carierei sale de jucător, decarul argentinian a lăsat uşa deschisă oricărei posibilităţi: „Nu voi deveni antrenor, dar (Zinedine) Zidane a spus acelaşi lucru înainte de ajunge antrenor şi a câştiga apoi Liga Campionilor (cu Real Madrid – n.red.)”.



Messi a mai spus că se consideră „un membru al grupului, ca şi ceilalţi” şi l-a lăudat pe Scaloni, „o persoană foarte apropiată, care vorbeşte mult cu jucătorul, care încearcă mereu să fie acolo pentru orice”.



Starul argentinian a vorbit şi despre legătura apropiată pe care o are cu fanii: „Azi oamenii din Argentina sunt alături de mine în mod necondiţionat. Sunt recunoscător că am trăit ceea ce am trăit şi că am beneficiat de acest lucru”.



În cele din urmă, despre viaţa sa privată, Messi a declarat că este „un om foarte fericit”.

„Mulţumesc lui Dumnezeu, am şansa să fac ceea ce visez, să fac asta de când eram copil. Am o familie şi prieteni minunaţi”, a adăugat căpitanul Argentinei.

Recent, marele său rival, de peste un deceniu, la titlul de cel mai bun fotbalist al planetei, Cristiano Ronaldo, a anunțat că vrea să participe și la următorul turneu final al Campionatului European de Fotbal.

