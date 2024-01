Luis Phelipe şi Baba Alhassan, prezentați oficial la FCSB. Ce spune Charalambous despre noile transferuri

FCSB și-a prezentat oficial luni noile transferuri, pe Luis Phelipe şi Baba Alhassan, iar în cadrul conferinței de presă antrenorul formației roș-albastre, Elias Charalambous, a declarat că aceştia vor ajuta echipa să îşi îndeplinească obiectivul, acela de a câştiga titlul de campioană.

„Sunt fericit să îi am alături pe Luis Phelipe şi Baba Alhassan, doi jucători pe care îi cunoaştem foarte bine şi sunt convins că şi ei sunt la fel de bucuroşi pentru că s-au alăturat clubului nostru. Sunt sigur că ne vor ajuta să ne îndeplinim obiectivul, acela de a câştiga titlul în acest an. Ei ştiu foarte bine însă că trebuie să muncească mult mai mult pentru a se integra în echipă. Eu prefer să am mai mulţi jucători pe acelaşi post, decât să am mai puţini. Asta pentru că va fi nevoie de toţi, mai sunt multe meciuri până la finalul sezonului”, a spus tehnicianul cipriot, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată la baza de la Berceni.

El a menţionat că este mulţumit de lotul pe care îl are acum la dispoziţie, dar a subliniat că deciziile privind eventuale noi transferuri sunt luate de conducerea clubului.

„Eu sunt foarte mulţumit de lotul pe care îl am. Avem jucători foarte buni, dar în perioada de transferuri nu poţi să ştii niciodată ce se va întâmpla. Pot să plece jucători, dar pot să şi vină. Însă asta nu depinde de mine, ci de Mihai Stoica şi Gigi Becali, dânşii decid. Treaba mea este să antrenez jucătorii. Sigur că le împărtăşesc opinia mea, dar nu sunt eu cel care decide transferurile. Eu mă concentrez pe echipa noastră, nu pe ce transferuri fac adversarele. Lucrul cel mai important este ce facem noi, cum ne pregătim pentru că ştim că în continuare va fi extrem de greu. Trebuie să o luăm pas cu pas, la fel cum am făcut şi până acum”, a explicat Charalambous.

Fotbaliştii echipei FCSB s-au reunit şi au efectuat, luni dimineaţa, vizita medicală la Institutul Naţional de Medicină Sportivă din Capitală în vederea reluării pregătirilor pentru partea a doua a sezonului.

la vizita medicala efectuata de fotbalistii de la FCSB la Institutul National de Medicina Sportiva din Bucuresti, luni 8 ianuarie 2024. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Lotul condus de Elias Charalambous va pleca în această seară într-un stagiu de pregătire în Antalya, care se va încheia pe 21 ianuarie.

FCSB va disputa prima partidă oficială din 2024 pe 22 ianuarie, pe Arena Naţională, cu UTA Arad.

