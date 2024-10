Elias Charalambous, mulțumit de victoria lui FCSB: „Disciplina și atitudinea au făcut diferența”

FCSB a obținut o victorie importantă în Europa League, învingând PAOK cu 1-0, deși a jucat în inferioritate numerică din minutul 56.

Antrenorul Elias Charalambous a apreciat atitudinea echipei și determinarea arătată în meci.

Charalambous despre succesul cu PAOK: „Disciplina și atitudinea au făcut diferența”

Elias Charalambous, tehnicianul celor de la FCSB, a fost extrem de mulțumit de evoluția echipei sale în meciul câștigat împotriva lui PAOK Salonic. Antrenorul și-a lăudat elevii pentru atitudinea arătată pe teren, subliniind că disciplina și determinarea lor au fost factorii care au decis soarta partidei.

„Aș vrea să îmi felicit jucătorii. Au făcut o treabă fantastică. Le-am spus că va fi un meci greu, dar foamea din teren, disciplina și atitudinea au făcut diferența„, a declarat Charalambous după meci. „Treaba a fost dificilă, deoarece am avut accidentări și am luat un cartonaș roșu. Nu e un miracol; am avut atitudine, asta a făcut diferența”, a mai adăugat antrenorul lui FCSB.

Cu toate provocările întâmpinate în timpul meciului, Charalambous a fost mulțumit de maniera în care echipa sa a gestionat situația: „E un meci de fotbal, se întâmplă să iei cartonașe. Asta e, arbitrul a fost foarte bun. Vrem să adunăm victorii, este cel mai bun mod de a începe această fază. Trebuie să ne gândim și la campionat, trebuie să ne recuperăm și, după, vom avea timp să ne relaxăm”, a adăugat el.

Accidentarea lui Lixandru: „Trebuie să așteptăm diagnosticul”

Elias Charalambous a oferit și detalii cu privire la situația lui Mihai Lixandru, accidentat în timpul meciului. Mijlocașul FCSB a suferit o accidentare serioasă, iar antrenorul nu a dorit să facă speculații până când diagnosticul oficial nu va fi stabilit.

„Trebuie să vedem ce are Lixandru, încă nu sunt sigur, sper să nu fie serios. Trebuie să așteptăm. Nu vreau să vorbesc despre ceva ce nu știu sigur, diagnosticul va veni în câteva zile„, a explicat Charalambous.

De asemenea, tehnicianul a mulțumit suporterilor care au încurajat echipa pe parcursul meciului și a menționat că prezența patronului Gigi Becali le-a adus noroc: „Prezența lui Gigi Becali ne-a adus noroc. Sper să ne însoțească și în alte meciuri„.

