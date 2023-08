Concluziile lui Gică Hagi după victoria Farului din play-off-ul Conference League

După ce Farul s-a impus cu 2-1 în meciul cu HJK Helsinki din prima manșă a play-off-ului Conference League, Gheorghe Hagi a declarat că este mulțumit pentru victorie, dar le-a reproșat jucătorilor săi faptul că trebuiau să fie mai responsabili.

„În prima repriză am jucat destul de lent şi previzibil, fără să fim deloc periculoşi. Fără să facem tot ce am vorbit. În a doua repriză la fiecare s-a văzut orgoliul, fiecare a arătat că e fotbalist. Sunt fericit că am câştigat, dar şi supărat pentru că fiecare trebuie să fie mai responsabil, să asculte mai mult şi tot ceea ce pregătim să se şi facă. După minutul 60 fiecare a dat tot ce are mai bun, am fost mai ai dracului, am făcut o presiune mai bună. Cei care au intrat au adus un plus enorm echipei şi cred că şi din cauza asta am câştigat. Am reacţionat ca o echipă mare într-un moment foarte dificil”, a spus Hagi.

„E important că am câştigat, dar cu siguranţă ne aşteaptă un meci foarte, foarte greu în retur. Ştiam că ei formează o echipă disciplinată, toţi cei din nordul Europei au progresat foarte, foarte mult. E foarte greu să joci cu ei. Sunt disciplinaţi, pasează foarte bine, iar vertical te mănâncă, pentru că sunt puternici. Noi am câştigat, însă, ce mai contează ce s-a întâmplat în prima repriză. Nu contează cum începi, contează cum termini. Şi am terminat azi foarte bine. Sperăm să fim şi în retur foarte puternici şi să câştigăm şi acolo”, a adăugat tehnicianul.

Manşa secundă va avea loc la Helsinki, pe 31 august, câştigătoarea urmând să se califice în grupele competiţiei.

