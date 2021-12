Cele mai bogate femei din fotbal

Fotbalul feminin este unul dintre sporturile cu cea mai rapidă evoluție. Audiența TV uriașă, baza de fani în creștere și faptul că multe jucătoare sunt acum vedete internaționale, recunoscute pentru abilitățile lor pe teren sunt doar câteva motive pentru care fotbalul feminin este un sport repet atât pentru posturile TV, cât și pentru orice casino online Romania.

Cu toate acestea, cu siguranță există încă discrepanțe nedrepte între jocurile masculine și cele feminine – salariile fiind cele mai evidente. Care sunt câștigurile de care au parte cel mai bine plătite jucătoare de fotbal? Vom vedea în continuare!

Julie Ertz – Salariu de 430.000 USD

Julie Ertz joacă pentru Chicago Red Stars, precum și pentru echipa Statelor Unite.

Tânăra de 28 de ani are 108 meciuri jucate și a marcat 20 de goluri pentru SUA. Ea a câștigat, de asemenea, două Cupe Mondiale și a fost desemnată Jucătoarea de fotbal a anului din SUA în 2015.

Ertz se bucura de un salariu de 430.000 de dolari pe an în Chicago.

Ca reper, al cincilea jucător cel mai bine plătit din lume este Kylian Mbappe de la PSG, care câștigă 28 de milioane de dolari pe an, adică de 65 de ori mai mult decât este plătit Ertz.

Christine Sinclair – Salariu de 380.000 USD

Pe locul următor se află Christine Sinclair, atacantul canadian care a fost votat fotbalistul canadian al anului de nu mai puțin de 14 ori, câștigând ultimul în 2018.

Ea a jucat pentru Portland Thorns din 2013, înregistrând peste 130 de meciuri. În ciuda succesului său uriaș și a talentului său evident, Sinclair câștigă doar 380.000 de dolari pe an – adică de 63 de ori mai puțin decât David De Gea, care are un salariu de 24 de milioane de dolari pe an.

Wendie Renard – Salariu de 392.000 USD

Următoarea pe listă este Wendie Renard, o jucătoare de origine franceză, căpitan la Olympique Lyonnais.

Ea a câștigat 14 titluri de ligă în Franța, precum și șapte cupe europene. Renard a jucat de peste 120 de ori pentru Franța și este și căpitanul echipei naționale.

În ciuda acestei liste impresionante, ea are un salariu în valoare de 392.000 de dolari pe an de la clubul ei autohton, sumă care este mult mai mică decât cea încasată de cel mai bine plătit fotbalist.

Robert Lewandowski câștigă 24 de milioane de dolari pe an – de 61 de ori mai mult decât Renard.

Megan Rapinoe – Salariu de 447.000 USD

Megan Rapinoe este una dintre cele mai cunoscute jucătoare din lume. Internaționala americană a jucat de 173 de ori pentru țara ei, a marcat de 57 de ori și a câștigat două Cupe Mondiale.

Ea joacă pentru OL Reign, după ce a semnat cu ei în 2013. A câștigat atât Gheata de Aur, cât și Balonul de Aur la Cupa Mondială Feminin din 2019.

Rapinoe câștigă 447.000 de dolari pe an de la OL Reign. În comparație, al patrulea jucător masculin cu cele mai mari câștiguri, Andres Iniesta, câștigă 30 de milioane de dolari pe an jucând în Japonia, ceea ce este de 64 de ori mai mult decât Rapinoe.

Alex Morgan – Salariu de 450.000 USD

A treia jucătoare de fotbal cel mai bine plătită din lume este Alex Morgan, care s-a mutat recent înapoi la Orlando Pride după o scurtă perioadă în Anglia cu Tottenham Hotspur.

Ea a jucat de 173 de ori pentru SUA, marcând 108 goluri până acum, și a câștigat Cupa Mondială de două ori, fiind aleasă ca membru al Dream Team în ambele ocazii.

În prezent, Morgan câștigă 450.000 de dolari pe an în Orlando.

Samantha Kerr – Salariu de 500.000 USD

Sam Kerr este al doilea cea mai bine plătită vedetă feminină de fotbal din lume.

Atacantul australian joacă în prezent pentru Chelsea, după ce s-a mutat acolo în 2019. Ea este, de asemenea, o jucătoare apreciată la nivel internațional, cu 88 de selecții și 42 de goluri.

În prezent, Kerr câștigă un salariu de 500.000 de dolari pe an la Chelsea. Ca o comparație, al doilea fotbalist masculin cel mai bine plătit din lume este Neymar, care câștigă 78 de milioane de dolari pe an, adică de 156 de ori mai mult decât Kerr.

Carli Lloyd – Salariu de 518.000 USD

Cel mai bine plătită jucătoare de fotbal din lume este Carli Lloyd. Lloyd a jucat de 299 de ori pentru echipa națională a SUA, marcând 124 de goluri în tot acest timp. De asemenea, ea a câștigat două Cupe Mondiale și două medalii de aur olimpice. În prezent, joacă pentru Sky Blue FC în NWSL. Lloyd câștigă un salariu de 518.000 USD pe an la Sky Blue FC.

Concluzie

În timp ce fotbalul feminin crește în popularitate, salariile nu reflectă acest lucru. După cum am văzut în acest articol, diferența de salariu între jucătorii de sex masculin și feminin este incredibilă. Jucătoarea cu cele mai mari venituri nu primește nici măcar o fracțiune din cât câștigă jucătorul cel mai puțin plătit.