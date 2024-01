Carlo Ancelotti, după ce și-a prelungit contractul cu Real Madrid: „Se poate ca 2026 să fie ultimul an în care antrenez”

Carlo Ancelotti, care recent și-a prelungit contractul cu Real Madrid, a declarat că anul 2026 ar putea fi ultimul în care antrenează o echipă de fotbal.

„Este ultima mea bancă, nu ştiu dacă am mai spus asta, dar o confirm. Nu ştiu când se va termina, cred că în 2026, poate, nu este decât parţial. Pot continua aici după 2026, depinde de succesul pe care îl putem avea. Se poate ca 2026 să fie ultimul an în care antrenez, dar se poate de asemenea să nu fie ultimul an, fiindcă pot continua aici. Aşa cum am spus, iubesc Madridul şi vreau să rămân aici”, a afirmat italianul.

Real Madrid a anunţat pe 29 decembrie că i-a prelungit cu doi ani contractul lui Ancelotti, până pe 30 iunie 2026.

Noul contract a pus capăt speculaţiilor potrivit cărora Ancelotti va prelua naţionala Braziliei în vara lui 2024.

În vârstă de 64 ani, Ancelotti se află la al doilea mandat cu Real Madrid, începând din 2021, după cel din perioada 2013-2015.

În cinci sezoane la Real, Ancelotti are în palmares 10 trofee: un titlu (2022), Cupa Spaniei (2014, 2023), Supercupa Spaniei (2022), Liga Campionilor (2014, 2022), Supercupa Europei (2014, 2022) şi Cupa Mondială a Cluburilor (2014, 2022).

Ancelotti este singurul antrenor care a câştigat patru trofee în Liga Campionilor şi a obţinut cele mai multe victorii în istoria acestei competiţii (118), fiind şi primul tehnician care a cucerit titlul în cele cinci mari ligi europene (Italia, Anglia, Franţa, Germania şi Spania).

