Anunțul zilei în Bundesliga! Xabi Alonso și-a decis viitorul: „Acesta este locul potrivit pentru mine”

Antrenorul spaniol Xabi Alonso a confirmat vineri, într-o conferință de presă, că va continua pe banca formației germane Bayer Leverkusen şi în sezonul viitor, deși este dorit de mai multe cluburi uriașe ale Europei.

Alonso este legat de liderul la zi din Bundesliga până în iunie 2026, dar este deja vizat de cluburi ca Bayern Munchen, Liverpool şi Real Madrid.

„Am avut o întâlnire cu șefii lui Bayer Leverkusen și i-am informat că voi continua pe banca echipei și anul viitor”, a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe, Xabi Alonso.

„După multe discuții despre viitorul meu, am folosit această pauză pentru a reflecta și a lua o decizie. Acesta este locul potrivit pentru mine”, a conchis antrenorul spaniol.

