FINALA UEFA CHAMPIONS LEAGUE. Liverpool versus Real Madrid

FINALA UEFA CHAMPIONS LEAGUE. Liverpool și Real Madrid, se vor întâlni sâmbătă, cu începere de la 22:00, pe Stade de France din Saint-Denis din Paris, în finala Uefa Champions League.

Liverpool a câștigat faza grupelor, iar pentru a ajunge în marea finală, englezii au trecut de Inter în optimi, Benfica în sferturi și în semifinale, de formația spaniolă Villarreal.

Real Madrid a câștigat faza grupelor, iar pentru a ajunge în ultimul act, echipa din capitala Spaniei, a eliminat rând pe rând, pe PSG, Chelsea și Manchester City.

FINALA UEFA CHAMPIONS LEAGUE. În campionat, Liverpool a pierdut titlul în ultima etapă din Premier League, în fața celor de la City, cormoranii s-au mulțumit doar cu Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei.

Real Madrid a câștigat al 35-lea titlu de campioană în Spania, „galacticii” încheind campionatul la o distanță de 13 puncte, față de marea rivală Barcelona.

Real Madrid s-a încoronat ca regină a Europei în 13 rânduri: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 şi 2018.

De partea cealaltă, Liverpool a câștigat trofeul de 6 ori: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 şi 2019.

