Ședință solemnă în Parlament, cu ocazia Zilei prieteniei româno-israeliene

Camera Deputaţilor şi Senatul se vor întruni astăzi, de la ora 10:00, în şedinţă solemnă comună consacrată marcării Zilei Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Statul Israel.



Decizia a fost luată de Birourile permanente reunite, la propunerea deputatului minorităţilor naţionale, Silviu Vexler.



Şedinţa are loc în contextul în care în 10 aprilie a intrat în vigoare Legea 86/2024 pentru instituirea zilei de 14 mai ca Ziua Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Statul Israel.



Potrivit legii, Parlamentul va lua măsurile necesare pentru a marca, printr-un moment solemn la începutul şedinţei parlamentare din ziua de 14 mai a fiecărui an sau atunci când Parlamentul nu se reuneşte la această dată, cu ocazia şedinţei parlamentare din imediata proximitate temporală a acestei date, semnificaţia acestei zile.



De asemenea, la data de 14 mai a fiecărui an, Administraţia Prezidenţială, Parlamentul şi Guvernul vor lua măsurile necesare pentru arborarea drapelului Statului Israel, alături de cel al României.



Cu prilejul Zilei Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Statul Israel pot fi organizate activităţi diplomatice, politice, culturale, sociale şi artistice şi pot fi difuzate, prin mijloace de informare în masă, materiale care vizează istoria şi promovarea relaţiilor bilaterale româno-israeliene, amintește Agerpres.

