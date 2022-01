AUSTRALIAN OPEN 2022. Nadal este câștigătorul competiției – VIDEO

AUSTRALIAN OPEN 2022. Rafael Nadal s-a impus cu 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 în faţa rusului Daniil Medvedev, campionul de la US Open, locul 2 WTA.

Nadal a devenit primul jucător din istorie cu 21 de titluri de Mare Șlem, depășindu-i pe marii rivali Novak Djokovic și Roger Federer, ambii cu câte 20 de trofee majore.

Pentru Rafael Nadal este a 29-a finală de Grand Slam din carieră şi a şasea la Australian Open.

Pentru reușita sa, Nadal va fi recompensat cu 3.212.000 dolari americani și 2.000 puncte ATP, în timp ce Medvedev va primi 1.606.000 dolari și 1.200 puncte ATP.

Medvedev a ratat cu pierderea acestei finale șansa de a deveni numărul 1 mondial.

