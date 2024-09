Primul campion paralimpic al României își încheie cariera sportivă după o decizie controversată la Paris 2024.

Eduard Novak, singurul campion paralimpic din istoria României, a anunțat retragerea din activitatea sportivă cu o zi înainte de proba de fond pe șosea de la Jocurile Paralimpice de la Paris. Decizia sa a venit ca urmare a nemulțumirilor legate de comasarea categoriilor de handicap C4 și C5, ceea ce a dus la o competiție considerată inegală de către sportivul român. Această situație a fost ultima dintr-o serie de nemulțumiri pe care Novak le-a exprimat public în legătură cu modul în care paracyclingul evoluează pe plan internațional.

Motivul retragerii: o competiție considerată inechitabilă

Într-o postare pe rețelele de socializare, Eduard Novak a explicat motivele pentru care a ales să se retragă din competiție. Ciclistul a subliniat că decizia organizatorilor de a comasa două categorii distincte de handicap, C4 și C5, a creat un mediu de competiție dezechilibrat, în care doar trei dintre cei 26 de sportivi de la start purtau proteze. „Cred că acest sport nu se mai poate numi paracycling. Mă simt în plus și consider că acest concurs nu este egal și just în niciun fel. De aceea, cu părere de rău, vă anunț că nu voi mai lua startul și mă retrag oficial din acest sport”, a scris Novak.

Această decizie a fost una surprinzătoare și totodată emoționantă, venind de la un sportiv care a reprezentat România timp de două decenii în competițiile paralimpice și care a adus țării sale medalii de aur și argint. Novak a fost de-a lungul carierei un model de perseverență și a contribuit la promovarea sportului pentru persoane cu dizabilități.

Performanțele remarcabile ale lui Eduard Novak

Eduard Novak și-a început cariera în sport ca patinator, dar în urma unui accident rutier grav care i-a cauzat amputarea parțială a piciorului drept, a trecut la ciclism. Această schimbare de direcție nu l-a împiedicat să devină unul dintre cei mai titrați sportivi paralimpici ai României.

Novak a obținut medalia de aur la Jocurile Paralimpice de la Londra din 2012, în proba de urmărire individuală pe velodrom, categoria C4. De asemenea, a câștigat medalii de argint la Jocurile Paralimpice de la Beijing din 2008, în proba de contratimp pe șosea, și din nou la Londra în 2012, în aceeași probă. Performanțele sale au continuat și la Jocurile de la Tokyo 2021, unde a obținut medalia de argint în proba de urmărire individuală pe velodrom, la categoria C4.

Cu toate acestea, la Jocurile Paralimpice de la Paris din 2024, Novak nu a reușit să repete aceste succese, ocupând locul 7 la proba de contratimp pe 1.000 de metri și urmărire individuală pe velodrom, categoria C4, și locul 10 în proba de contratimp pe șosea. Aceste rezultate au fost urmate de decizia sa de a se retrage, în semn de protest față de comasarea categoriilor C4 și C5.