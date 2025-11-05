Cea mai frecventă formă de abuz raportată a fost cea emoțională (22,7%, adică 10,6 milioane de persoane), urmată de abuzul fizic (16,5%), abuzul sexual (9,1%) și neglijență (7,6%)

Aproape 13,6 milioane de persoane cu vârsta de peste 18 ani din Anglia și Țara Galilor – echivalentul a 29% din populația adultă – afirmă că au fost victime ale unui tip de abuz înainte de vârsta de 18 ani, arată datele celei mai recente Anchete privind criminalitatea (CSEW), publicată de Oficiul Național de Statistică (ONS).

Cea mai frecventă formă de abuz raportată a fost cea emoțională (22,7%, adică 10,6 milioane de persoane), urmată de abuzul fizic (16,5%), abuzul sexual (9,1%) și neglijență (7,6%).

Femeile au raportat experiențe de abuz mai des decât bărbații, în special în cazul abuzului emoțional și sexual. Aproximativ 31,5% dintre femei au afirmat că au suferit un tip de abuz, comparativ cu 26,4% dintre bărbați. Diferențele au fost semnificative în cazul abuzului sexual, unde 13,9% dintre femei și doar 4,1% dintre bărbați au declarat că au fost victime.

Studiul arată, de asemenea, că tații și mamele au fost cel mai frecvent citați ca autori ai abuzului emoțional și fizic, iar în cazul abuzului sexual, 91% dintre victime au spus că agresorii erau bărbați.

O proporție mare dintre persoanele cu vârsta de 18 ani și peste care au suferit neglijență înainte de vârsta de 18 ani au suferit și un alt tip de abuz în copilărie. Dintre persoanele cu vârsta de 18 ani și peste care au suferit neglijență înainte de vârsta de 18 ani, 83,5% au suferit și abuz emoțional, 65,5% au suferit și abuz fizic, iar 33,8% au suferit și abuz sexual.

Persoanele provenite de etnii mixte au avut o prevalență mai mare a experienței oricărui tip de abuz (40,2%) înainte de vârsta de 18 ani, comparativ cu toate celelalte grupuri etnice. Persoanele din grupul etnic alb (31,0%) au avut, de asemenea, o prevalență mai mare a experienței oricărui tip de abuz, decât cele din grupurile etnice asiatice sau britanice asiatice (14,7%) și negre sau britanice negre (18,2%). Trebuie menționat că potențialele diferențe culturale ar putea influența dezvăluirea abuzului și ar fi putut influența rezultatele.

O proporție mai mică de persoane heterosexuale au suferit orice tip de abuz (27,7%) înainte de vârsta de 18 ani decât persoanele bisexuale (62,5%), persoanele homosexuale și lesbiene (48,1%) și persoanele cu alte orientări sexuale (56,5%). Acest model a fost consistent pentru toate tipurile de abuz, persoanele heterosexuale experimentând o prevalență mai mică decât alte grupuri.

Persoanele care au trecut printr-un astfel de episod în copilărie raportează o satisfacție mai scăzută față de viață și o probabilitate mai mare de a fi fost implicate, ulterior, în situații de violență domestică.

Raportul ONS subliniază că rezultatele nu pot fi comparate direct cu cele ale edițiilor anterioare ale sondajului, întrucât metodologia și structura chestionarului au fost actualizate pentru a reflecta mai precis experiențele populației adulte.

