Ceremonia religioasă are rolul de a aduce mulțumire pentru unitatea și libertatea poporului român și de a cinsti memoria eroilor care au înfăptuit Marea Unire din 1918

De Ziua Națională a României, bisericile din întreaga țară și comunitățile românești din străinătate vor oficia luni, 1 Decembrie, slujba de Te Deum, imediat după Sfânta Liturghie. Ceremonia religioasă are rolul de a aduce mulțumire pentru unitatea și libertatea poporului român și de a cinsti memoria eroilor care au înfăptuit Marea Unire din 1918.

Potrivit unui comunicat transmis de Patriarhia Română, serviciile religioase vor fi oficiate în catedralele eparhiale, în bisericile parohiale, dar și în așezămintele monahale din România și din diaspora. Patriarhia amintește că, în semn de omagiu pentru jertfa eroilor români, a fost ridicată și Catedrala Națională din București, lăcaș cu dublu hram: „Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor” și „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”.

La Catedrala Națională din Capitală, slujba de Te Deum va începe la ora 12:00.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube