Slujbe de Te Deum în toată țara de Ziua Națională

Dana Macsim
de Dana Macsim

Ceremonia religioasă are rolul de a aduce mulțumire pentru unitatea și libertatea poporului român și de a cinsti memoria eroilor care au înfăptuit Marea Unire din 1918

De Ziua Națională a României, bisericile din întreaga țară și comunitățile românești din străinătate vor oficia luni, 1 Decembrie, slujba de Te Deum, imediat după Sfânta Liturghie. Ceremonia religioasă are rolul de a aduce mulțumire pentru unitatea și libertatea poporului român și de a cinsti memoria eroilor care au înfăptuit Marea Unire din 1918.

Potrivit unui comunicat transmis de Patriarhia Română, serviciile religioase vor fi oficiate în catedralele eparhiale, în bisericile parohiale, dar și în așezămintele monahale din România și din diaspora. Patriarhia amintește că, în semn de omagiu pentru jertfa eroilor români, a fost ridicată și Catedrala Națională din București, lăcaș cu dublu hram: „Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor” și „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”.

La Catedrala Națională din Capitală, slujba de Te Deum va începe la ora 12:00.

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
