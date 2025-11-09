Publicul poate aduce un omagiu la catafalcul domnitorului duminică, între orele 10:00 şi 20:00, accesul fiind permis prin Poarta Leu Pietonal, în baza actului de identitate

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, ultimul conducător al Moldovei, a fost depus duminică în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, în urma deciziei preşedintelui Nicuşor Dan. Osemintele au fost deshumate vineri din cimitirul localităţii franceze Le-Mée-sur-Seine şi transportate în România, urmând să fie reînhumate la Iaşi.

Administraţia Prezidenţială a subliniat că repatrierea reprezintă un gest de recunoştinţă faţă de una dintre personalităţile care au contribuit decisiv la modernizarea statului român. În timpul domniei sale, între anii 1849–1856, Grigore Alexandru Ghyka a iniţiat reforme majore, de la dezrobirea romilor şi abolirea cenzurii, până la înfiinţarea Jandarmeriei Române şi a primei maternităţi publice din ţară, Institutul Gregorian.

„Prin aducerea acasă a rămăşiţelor sale, România îşi onorează istoria şi reafirmă respectul faţă de valorile de libertate, dreptate şi demnitate naţională pe care domnitorul le-a susţinut”, se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

Ceremonia de deshumare din Franţa a avut loc în prezenţa descendenţilor familiei Ghyka, a ambasadorului României la Paris şi a reprezentanţilor Jandarmeriei Franceze şi Române, care au adus onoruri militare. Sicriul a fost apoi depus la Biserica Inspectoratului General al Jandarmeriei, unde a fost oficiată o slujbă de pomenire în cadrul sărbătorii Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Publicul poate aduce un omagiu la catafalcul domnitorului duminică, între orele 10:00 şi 20:00, accesul fiind permis prin Poarta Leu Pietonal, în baza actului de identitate. Depunerea florilor şi a lumânărilor este permisă doar în pridvorul Bisericii Cotroceni.

Reînhumarea domnitorului Grigore Alexandru Ghyka va avea loc la Iaşi, oraşul unde a condus Moldova şi a pus bazele unor reforme care au deschis drumul modernizării Principatelor Române.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube