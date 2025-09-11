Campania urmărește crearea unui memorial colectiv online, prin imagini cu cerul surprinse de oameni din întreaga lume, publicate pe rețelele sociale

La 24 de ani de la atentatele teroriste din Statele Unite, Ministerul Apărării a ales să marcheze momentul prin participarea la inițiativa internațională „Remember the Sky”, lansată de National September 11 Memorial & Museum.

Instituția a postat joi, pe pagina oficială de Facebook, o fotografie cu cerul, în semn de respect pentru victimele atacurilor și pentru reziliența celor care au supraviețuit. „Ne-am alăturat inițiativei «Remember the Sky», un omagiu digital adus în memoria celor pierduți și în cinstea forței care a urmat tragediei”, au transmis reprezentanții MApN.

Campania urmărește crearea unui memorial colectiv online, prin imagini cu cerul surprinse de oameni din întreaga lume, publicate pe rețelele sociale cu hashtagurile #neverforget911 și #rememberthesky.

Proiectul este inspirat de instalația artistică a lui Spencer Finch, „Trying to Remember the Color of the Sky on That September Morning”, expusă la Muzeul Memorial 9/11, compusă din 2.983 de nuanțe diferite de albastru, câte una pentru fiecare victimă a atentatelor.

Organizatorii subliniază că, pentru tinerii care nu au trăit acea zi, 11 septembrie a devenit parte din manualele de istorie, motiv pentru care inițiativele digitale au rolul de a transmite mai departe lecțiile dureroase, dar esențiale, ale acelei tragedii.

Joi, la New York, au avut loc tradiționalele ceremonii de reculegere, inclusiv citirea numelor victimelor la Ground Zero și proiecția celor două coloane de lumină ce simbolizează turnurile gemene.

