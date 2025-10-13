Potrivit organizatorilor, în doar 36 de ore, peste 119.000 de pelerini au trecut pe la racla Sfintei Parascheva, iar duminică seara alți 10.000 se aflau încă la rând

Seara de duminică a adus din nou emoție și reculegere în centrul Iașiului, unde mii de credincioși au participat la procesiunea „Calea Sfinților”, moment care marchează începutul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Racla cu moaștele ocrotitoarei Moldovei a fost purtată pe străzile orașului, însoțită de clerici, maici și pelerini veniți din toate colțurile țării.

Alături de racla Sfintei Parascheva s-au aflat și moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Grecia de o delegație condusă de Înaltpreasfințitul Filoteos, mitropolitul Tesalonicului. Procesiunea, desfășurată pe un traseu de aproape doi kilometri, a reunit peste 50 de preoți din parohiile ieșene și aproximativ 20 de maici din mănăstirile Moldovei.

În fruntea alaiului s-au aflat Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu ÎPS Filoteos, dar și reprezentanți ai autorităților locale. Mulți participanți au descris atmosfera ca fiind una de liniște și comuniune, un prilej de credință și speranță într-un context dificil pentru mulți dintre pelerini.

„E o seară plină de har. Se simte rugăciunea și prezența lui Dumnezeu în chip tainic. Oamenii au venit cu multă pace și nădejde, dovadă că, dincolo de greutăți, sufletul caută mereu bucuria întâlnirii cu sfinții”, a spus mitropolitul Teofan.

Mitropolitul Tesalonicului a transmis, la rândul său, un mesaj de binecuvântare: „Mulțumesc pentru invitația de a fi aici. Dumnezeu să binecuvânteze poporul român. Ani mulți și Doamne Ajută”.

După procesiune, cele două racle au fost depuse în baldachinul amenajat în curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, unde vor rămâne până pe 15 octombrie, pentru închinarea credincioșilor.

Potrivit organizatorilor, în doar 36 de ore, peste 119.000 de pelerini au trecut pe la racla Sfintei Parascheva, iar duminică seara alți 10.000 se aflau încă la rând, pe traseul special amenajat în jurul Catedralei Mitropolitane.

