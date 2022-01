Eterna desființare a SIIJ încinge din nou spiritele între politicieni

Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, tărăgănează decizia de desființare a SIIJ- Secției Speciale de anchetare a magistraților, declara, luni, fostul ministru de resort Stelian Ion. Politicianul USR afirmă că există deja un proiect în Parlament, aflat la vot final în Senat.



„ Mă aștept la noi tactici de tergiversare din partea ministrului Cătălin Predoiu și a actualului Guvern. Ceea ce se întâmplă este inadmisibil, pentru că era un proiect de desființare a Secției Speciale, care a trecut prin Camera Deputaților și se află acum la Senat, la vot final. Dacă se dorea adăugarea vreunui amendament, oferirea unei garanții pe care poate noi n-am văzut-o la momentul respectiv, deși am oferit mai multe variante și nu au fost acceptate în vechea formulă de coaliție, se puteau amenda acele prevederi din proiectul de lege și se putea da un vot rapid. Să reiei totul de la zero acum este absolut absurd”, a spus la RFI Stelian Ion, conform agerpres.ro.



Fostul ministru USR al Justiției îl atacă dur pe actualul ministru PNL, Cătălin Predoiu.



„ A spus ministrul Cătălin Predoiu că până la jumătatea lunii februarie va trimite legea de desființare a Secției Speciale în Parlament. Lucrul acesta nu este posibil decât dacă se încalcă alte legi, de exemplu, legea referitoare la transparența decizională, legea 52 din 2003. Dacă reiei de la zero, înseamnă că ar trebui să pui în dezbatere publică acest proiect. Dacă ar pune azi în dezbatere publică, ar trebui să treacă 30 de zile lucrătoare, deci aproape 40 de zile, până când să poată promova proiectul, după care ar trebui un aviz și de la CSM. La CSM e blocaj, nu știm dacă se va debloca situația până la momentul respectiv. De asta spun că este dovadă și de neseriozitate. Pe de altă parte, tot legat de CSM, am lăsat la cheie proiectul de lege referitor la modificarea Codului Penal și de Procedură Penală, se trecuse și de perioada asta referitoare la transparența decizională, de consultare publică, ministrul ne anunță că se va depune undeva prin martie, la sfârșitul lui martie. Nu este nevoie decât de niște avize de la celelalte ministere și de trecerea prin Guvern, pentru a fi promovată acea formulă pe care am găsit-o. Sunt tot felul de tactici de tergiversare”, concluzionează parlamentarul USR.

Proiectul de desființare al SIIJ ar fi gata, dar încă nu a ajuns la Guvern și la Parlament pentru aprobare

Ministrul Justiției a făcut cunoscut că a finalizat proiectul de lege privind desființarea SIIJ și că va iniția cât mai repede posibil procedurile pentru ca documentul să fie aprobat de Guvern și trimis ulterior în Parlament.



Până la jumătatea lunii februarie Parlamentul va primi proiectul de act normativ pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, a declarat săptămâna trecută ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, pentru postul Antena 3.



„În ceea ce privește discuțiile tehnice, suntem în faza în care prototipul pe care îl avem de soluție și de proiect este discutat cu partenerii instituționali și cu partenerii politici, adică la nivel de lideri de coaliție și lideri de sistem judiciar”, a spus Predoiu, fără a da alte detalii despre proiect.

Predoiu a arătat că are mai multe variante tehnice care sunt analizate și a exclus desființarea unei secții pentru a reînființa secția cu un nume diferit.



El a spus că dosarele vor continua.



„Nu se topește nimic, nu se îngroapă nimic, gândim soluții astfel încât această activitate să devină mai eficientă. Sunt trei obiective pe care le urmărim: să desființăm secția, activitatea să devină mult, mult, mult mai eficientă, inclusiv în teritoriu și să ofere acele garanții pe care nu numai magistrații le cer, ci și o decizie a Curții Constituționale, și avizul Comisiei de la Veneția, chiar și raportul MCV”, a adăugat ministrul.

Predoiu spune că SIIJ nu-și poate îndeplini rolul în teritoriu, cu cinci procurori în schemă.

În toamnă, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre șantaj, acuzându-i pe cei de la USR PLUS că și-ar fi „șantajat” partenerii de coaliție cu desființarea SIIJ la schimb cu aprobarea PNDL 3, recunoscând astfel, implicit, că USR PLUS este un susținător al desființării secției care a fost înființată de fosta putere cu ajutorul masiv al UDMR în parlament.



SIIJ a fost înființată de PSD-ALDE-UDMR, cel mai probabil pentru controlul magistraților incomozi și combaterea celebrului „stat paralel”, un slogan uzitat de politicienii cu probleme penale, motivând astfel schimbarea mai multor legi din justiție.



Într-o postare făcută pe Facebook la scurt timp de la revocarea sa, Stelian Ion a spus că șantajul a fost de fapt făcut de cel care i-a cerut „imperativ” ministrului Justiției să-și dea avizul „pe un proiect cu miză uriașă pentru care termenul legal de avizare este de 4 zile lucrătoare de la primirea originalului” și că „nici până la această oră originalul proiectului PNDL 3 nu a fost trimis la Ministerul Justiției pentru obținerea avizului.”



Mai mult, fostul ministru a lăsat de înțeles că motivul pentru care a fost, de fapt, demis are legătură cu procedura de numire a procurorilor de rang înalt, aflată în derulare, și că aceasta este „miza nevăzută” a demiterii sale.