Ministrul Predoiu promite că închide Secția Specială, cu avizul CSM și cu aprobarea Parlamentului. Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a anunțat că va desființa Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Ea este cunoscută mai ales sub denumirea “Secția Specială”.

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) va fi desființată în două luni. Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, a făcut acest anunț la sfârșitul săptămânii trecute.

SIIJ face parte din Parchetul General și este direct subordonată procurorului general.

“Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție este o structură operativă a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției, a cărei operaționalizare a avut loc la data de 23 octombrie 2018. În conformitate cu Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările și completările ulterioare, Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție are competenţa exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracţiunile săvârşite de judecători şi procurori, inclusiv judecătorii şi procurorii militari şi cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie îşi păstrează competenţa de urmărire penală şi în situaţia în care, alături de persoanele menționate anterior sunt cercetate şi alte persoane”, indică site-ul Parchetului General.

Desființarea SIIJ înseamnă modificarea organigramei Parchetului General, care se va face printr-o lege. Ministrul Predoiu dorește ca proiectul viitoarei legi să obțină aviz pozitiv de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Apoi proiectul trebuie aprobat de Guvern și, în final, de Parlament.

Ministrul dorește un aviz favorabil de la CSM

“Trimitem proiectul la Guvern până la începutul sau mijlocul lui februarie astfel ca Parlamentul să aibă timp să-l aprobe până la sfârșitul lui martie. Nu mă văd mergând la Parlament fără avizul favorabil al CSM”

Cătălin Predoiu,

Ministrul Justiției

Acum o lună, la cel mai recent bilanț al CSM a asistat și președintele României, Klaus Iohannis. Șeful statului le-a cerut magistraților să respecte „așteptările românilor de a avea un sistem de justiție modern, independent și funcțional”. Președintele le-a mai cerut magistraților să accepte revizuirea legilor Justiției. Noile legi vor elimina “anomalii precum cele generate de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție”.

“România are nevoie de cadru legislativ stabil și coerent, procesul de revizuire a legilor justiției – finalizat iar anomalii precum cele generate de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție – înlăturate”

Klaus Iohannis,

Președintele României

Iohannis consideră că “pandemia și schimbările din mediul politic autohton au frânat reformele demarate în anii trecuți, însă acestea nu mai pot întârzia”.

Ministrul Justitiei, Cătălin Predoiu, a explicat acum două zile, în fața unui grup restrâns de jurnaliști, că el este decis să respecte programul de guvernare. După cum se știe, în domeniul Justiției, una dintre promisiunile programului de guvernare este desființarea SIIJ.

Acest obiectiv se va realiza printr-un proiect de lege. Pentru elaborarea proiectului se poartă discuții între conducerea Ministerului Justiției și membrii CSM. Ministrul Predoiu insistă să obțină, pentru acest proiect, avizul favorabil al CSM. Teoretic însă, avizul are doar rol consultativ. După ce primește avizul, proiectul va fi trimis la Guvern, care trebuie să-l aprobe. Această etapă se va realiza cel târziu la mijlocul lunii februarie 2022. În final, după ce are aprobarea Guvernului, proiectul de lege va merge la Parlament. Ministrul Predoiu estimează că, până la finalul lunii martie, Parlamentul are timp să dezbată și să aprobe legea de desființare a SIIJ.

Secția Specială se închide doar cu acordul Coaliției de guvernare

“Lucrăm la o formulă tehnică, care sa fie agreata, pentru ca sunt mai multe obstacole. Primul este obstacolul politic pentru ca trebuie acordul Coaliției de guvernare”, a explicat ministrul Predoiu. Acordul Coaliției poate fi un indiciu că, în Parlament, acest proiect de lege va fi aprobat.

Ministrul nu a prezentat proiectul de lege dar a precizat că nu are în vedere înființarea unei noi structuri, care să preia atribuțiile SIIJ. „Nu va fi SIIJ 2.0, insist”, a spus Cătălin Predoiu.

Ideea desființării Secției Speciale a fost susținută, cel puțin la nivelul declarațiilor, și de Stelian Ion (USR), în perioada în care era ministru al Justiției. Totuși, el n-a realizat acest obiectiv. Drept urmare, în momentul în care l-a destituit din funcția de ministru, premierul Florin Cîțu declarase că una dintre nemulțumirile sale față de Stelian Ion este tocmai tergiversarea proiectului de închidere a Secției Speciale.

Desființarea Secției este și o condiție pentru ridicarea monitorizării MCV asupra României.