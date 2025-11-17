David Filipas, 14 ani, a câștigat, la acest sfârșit de săptămână, diploma pentru cel mai tânăr sommelier de ulei de măsline, la Olive Oil School of Spain din Valencia

David este în clasa a VIII-a, la o școală din Gherla, județul Cluj, și a reușit să surprindă profesorii de la Universitatea Politehnică din Valencia, cu pasiunea sa pentru gustul viu al uleiului de măsline. La doar 14 ani din Gherla a devenit, în acest weekend, cel mai tânăr somelier din lume, după ce a obținut o certificare profesională în degustarea uleiului de măsline la Olive Oil School of Spain. Titlul îl plasează înaintea celor mai tineri somelieri certificați din alte domenii, vin sau apă, și îl transformă în cel mai tânăr degustător profesionist recunoscut internațional. Pentru vinuri, cel mai tânăr somelier din lume are 24 de ani, iar pentru apă, are 29 de ani.

David Filipas a participat la un curs intens alături de peste 20 de profesioniști din gastronomia mediteraneană: maeștri bucătari, proprietari de plantații de măslini, antreprenori sau specialiști în analiza senzorială. A fost singurul copil din program, iar examenul final, recunoscut pentru nivelul ridicat de dificultate, a evaluat capacitatea cursanților de a identifica arome, defecte și calități ale uleiurilor premium.

Certificarea, recunoscută internațional și acreditată ISO 9001, îi oferă acces într-un domeniu tehnic, de obicei rezervat profesioniștilor cu experiență de zeci de ani. „A fost o perioadă intensă, dar plină de învățare. Plec cu recunoștință și cu dorința de a merge mai departe”, a declarat tânărul după curs.

Pentru David, pasiunea pentru gust s-a format devreme. „Prietenii mei vorbesc despre paste și shaorma, eu despre aromă de fruct proaspăt sau iarbă abia tăiată”, spune el, descriind cu naturalețe un limbaj profesional rar întâlnit la această vârstă.

Motivația sa este legată și de activitatea familiei, care deține un brand românesc de ulei de măsline premium. Tânărul afirmă că își dorește să contribuie la promovarea culturii uleiului extravirgin și să inspire și alți copii interesați de domeniu. „Mi-ar plăcea să descopăr dacă mai există cineva de vârsta mea, pasionat de acest univers. Poate, într-o zi, vom degusta împreună.”

Certificarea obținută îi permite lui David să clasifice uleiuri, să identifice caracteristicile soiurilor de măslini și să interpreteze analizele fizico-chimice ale produselor, competențe specifice unui specialist consacrat.

Performanța adolescentului din Gherla aduce în atenție un domeniu puțin cunoscut publicului larg, dar în care România are acum cel mai tânăr profesionist la nivel mondial.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube