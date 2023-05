Un marocan reclamă șpăgile de la Facultatea de Medicină Dentară din Timișoara. Procurorii se fac că plouă

O postare despre corupția din sistemul de învățământ superior medical, făcută la un articol de pe pagina Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara, care laudă eforturile instituției de învățământ superior de a recruta studenți străini, tocmai din Orientul Mijlociu, a dus la ștergerea tuturor comentariilor. Mai exact, vorbim despre un simpozion din Maroc unde, sub egida Consiliului Național al Rectorilor (G6) și sub sloganul Study in Romania, UMFT a prezentat… beneficiile școlii medicale românești, afirmă Vocea Timișului.

Postarea publică de pe pagina oficială de Facebook a UMF Timișoara a avut loc în cursul după-amiezii zilei de vineri, 5 mai 2023. Și până, azi, 8 mai a.c., la ora 11.35, a reușit să strângă 274 de aprecieri și… 2 comentarii.Un minut mai târziu, după 3 zile întregi de expunere, la ora 11.36, comentariile au fost șterse, semn că, după 72 de ore, cineva a sesizat și a (auto)evaluat… riscurile de imagine și potențialul exploziv! Evident, există și o explicație logică pentru acest demers universitar, total netransparent: un comentariu! De fapt, un altul, cu același subiect și predicat: șpaga din UMF Timișoara!

citește și: Războiul din CMSR Timiș a ajuns la faza amenințărilor cu ridicarea dreptului la liberă practică

citește și: ANAF nu recunoaște “puciul” din filiala Timiș a Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Iată textul incriminatoriu!

„Așadar, vizavi de recrutarea studenților străini, în cadrul campaniei UMFT din Maroc, un anume Abbas Kamal (cont real) a avut ceva de adăugat, chiar pe pagina instituției de învățământ, exact la postarea universitară despre Study în Romania. Și a făcut-o în limba engleză așa cum rezultă din probele afișate la finalul textului. Pe scurt, internautul zicea cam așa: că nu sfătuiește pe nimeni să studieze la UMFT (și se referă strict la Facultatea de Stomatologie), că știe de la fratele său care a urmat cursuri la Timișoara că, indiferent câtă carte știi, nu treci examenele fără șpagă, că toată lumea (cu mic cu mare) cunoaște mercurialul, că toți știu identitatea brokerilor de care se folosesc anumite cadre didactice și că nimeni nu face absolut nimic! Ca la final, să spună că o parte dintre cadrele de la Facultatea de Stomatologie din cadrul UMF Timișoara sunt… unprofessional și hungry doctors!” – mai notează publicația locală. Postarea se referă la conferențiar Cristina Bratu care ar pretinde bani studenților străini pentru trecerea examenelor. Într-un dialog cu reporterul României libere, ea a negat acest aspect.

În primăvară, mai multe afișe din jurul UMF prezentau mercurialul șpăgilor date unor profesori.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timișoara și DNA s-au ascuns în spatele Ghidurilor de comunicare cu mass-media și nu au confirmat sau infirmat existența unor dosare penale deschise pe numele unor profesori universitari de la Facultatea de Medicină Dentară a UMF Timișoara.

Instituția este condusă de Prof. Univ. Dr. Meda Lavinia Negruţiu. Despre criza rezidenților cu altă ocazie. Mulți chiulesc, dar sunt puși fictiv cu ore de liberă practică. Mai cu răutate, se zice în Timișoara că densitatea mare a templelor face ca turnurile să se ciocnească, fără să iasă scântei.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!