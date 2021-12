Șofer de TIR beat, pe o șosea din Bihor. Uite-l cum face echilibristică pe drum!

Un șofer de TIR beat, de 42 de ani din Belarus era să provoace un accident teribil pe o șosea din Bihor după ce a intrat cu mașina, de mai multe ori, pe contrasens. Incidentul s-a petrecut în a doua zi de Crăciun, în jurul orei 15.30, scrie Bihoreanul. Din fericire, bărbatul a fost oprit la timp de alți doi șoferi care au reușit să-l tragă pe dreapta, să-i ia cheile din contact și să cheme poliția.

Din imaginile video filmate în trafic se observă cum un autocamion care circula pe șoseaua DN 79, între localitățile Mădăras și Inand din Bihor, circulă cu viteză și pare scăpat de sub control. Șoferul intră de mai multe ori pe contrasens și este cât pe ce să lovească frontal o mașină care venea din sens opus. În ultima fracțiune de secundă, bărbatul trage de volan și reușește să evite impactul. Însă, este pe punctul de a ieși în afara carosabilului, pe câmp. Și de această dată evită la mustață accidentul.

Șoferii martori ai incidentului au încercat din răsputeri să-l oprească cu flashuri si claxoane. Bărbatul, însă, era dezlănțuit și nimic nu părea că poate împiedica o tragedie. Dar, din fericire, totul s-a terminat cu bine. În cele din urmă, autocamionul a fost oprit de șoferul care circula în spatele autotrenului.

„În secundele alea am claxonat crezând că se va opri. În final, a oprit pe marginea drumului, era geamul deschis şi am apucat să-i iau cheile din contact. M-a ajutat şi un alt bărbat. Şoferul este rus, iar în momentul în care am deschis uşa, a dat cu picioarele după noi, să ne lovească. S-a calmat când a văzut că i-am luat cheile”, a descris Cătălin Trifa întâmplarea. Acesta a fost ajuta și de o a doua persoană despre care se știe că este un polițist aflat la momentul respectiv în timpul liber.

Șofer de TIR beat, pe o șosea din Bihor. Ce alcoolemie avea

Șoferul autotrenului a fost imobilizat, iar cei doi români care l-au determinat să oprească au sunat la 112 și au chemat poliția. În urma verificărilor, după ce a fost testat cu aparatul etilotest, s-a constata că bărbatul din Belarus avea o alcoolemie de 1,38 în aerul expirat. El a fost transportat la Spitalul din salonta pentru stabilirea alcoolemie în sânge. Purtătorul de cuvânt al poliției Bihor a transmis un comunicat în care oferă informații despre incident.

„Este vorba despre un bărbat de 42 de ani, din Belarus, care a fost depistat azi, 26 decembrie, la ora 15.14, pe D.N.79, în afara municipiului Salonta, în timp ce conducea un autotren, având o concentraţie alcoolică în aerul expirat peste limita legală de 0,8 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorului auto i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de poliţiştii rutieri salontani, sub supravegherea unui procuror”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor.

Sursa foto: Bihoreanul

