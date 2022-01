Importanta standardizarii proceselor unde lucram. Euromaster implementeaza bune practici recunoscute

In termeni concisi, standardizarea proceselor aferente unui job/loc de munca implica urmarea indeaproape a procedurilor si protocoalelor instituite pentru indeplinirea corespunzatoare a unei sarcini sau proiect.

Totodata, acest termen implica si faptul ca modul exact in care o sarcina trebuie indeplinita este stiut de angajat si urmat de la cap la coada, fara ca acesta sa aduca schimbari procesului pe care il realizeaza. Totul se intampla conform unui standard care, de cele mai multe ori, asigura eficienta si productivitate maxima.

Cand vine vorba de cum si unde lucram, Euromaster este de parere ca standardizarea proceselor trebuie sa fie implementata in beneficiul angajatorului, dar si al angajatului.

Cat de importanta este standardizarea pentru locul unde lucram? Euromaster – shared services center

Dupa cum probabil stii, un shared services center este o entitate care se ocupa de toate sarcinile operationale ale unei companii (sau ale unui grup). Printre aceste sarcini pot fi enumerate contabilitatea, resursele umane, IT, achizitiile si asa mai departe.

Pe scurt, un astfel de centru primeste informatii, le analizeaza, le prelucreaza si apoi le trimite mai departe, dupa caz. Iti poti da deja seama de modul in care standardizarea proceselor dintr-un astfel de centru imbunatateste eficienta echipelor de lucru, dar si a companiilor per total.

O serie de procese standardizate implica si faptul ca procedurile ce trebuie urmate pentru rezolvarea unei sarcini sunt cunoscute de intreaga echipa responsabila. Nu exista trucuri sau scurtaturi – in cazul indisponibilitatii unui angajat, eficienta nu are de suferit, mai ales in cazul unei sarcini urgente.

unde lucram Euromaster

Cum se ajunge la standardizarea proceselor in locul unde lucram? Euromaster implementeaza bune practici recunoscute

Atunci cand se doreste standardizarea proceselor, este necesar ca structura organizationala a unei companii sa implementeze anumite schimbari. Astfel:

Se pune accentul pe prioritizarea atat a activitatilor, cat si a procedurilor din jurul acestora care sunt necesare bunei functionari a unui anumit departament. Rezultatul prioritizarii trebuie sa fie un proces stabil, usor de inteles si de urmat de angajatul cu experienta;

In acelasi timp, se urmareste de catre angajator dezvoltarea celui mai bun mod de lucru posibil pentru o anumita sarcina, dar si pentru angajat (in sensul ca acesta din urma nu ar trebui sa se simta presat de procesele standardizate);

Dupa prioritizare si dezvoltarea efectiva a unui standard, acesta este comunicat tuturor angajatilor si partenerilor care sunt impactati de modificarile aduse de standard in procesul operational;

Toti angajatii trebuie sa urmeze procesele definite, dar si sa comunice eventualele probleme observate cu scopul imbunatarii continue si adaptarii la noi contexte.

De ce este standardizarea importanta atat pentru companie, cat si pentru angajati?

Pe scurt, standardizarea face viata mai usoara tuturor. Atat angajatii, cat si managerii vor sti exact cum trebuie indeplinite sarcinile departamentului lor si se pot concentra pe modalitati de imbunatatire a activitatii si de eficientizare. Euromaster este una dintre acele companii din Romania care contribuie activ la standardizarea tuturor proceselor si sarcinilor pe care un angajat le are de indeplinit. Toate companiile ar trebui sa faca acest lucru – de ce? Pentru ca standardizarea imbunatateste modul in care angajatii lucreaza, lasand mai mult loc pentru analizarea obiectivelor organizationale si directiilor strategice ale unui departament. Dupa cum am mentionat, standardizarea urmareste si dezvoltarea fiecarui angajat in parte si ofera acestuia posibilitatea de a privi procese si proceduri in ansamblu, la nivelul intregii companii (opus unui nivel izolat, concentrat strict pe sarcini).