Avertizări de ceață, vizibilitate redusă și ghețuș, pentru nouă județe

Zone din nouă judeţe sunt vizate de noi avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, vizibilitate redusă şi gheţuş, emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, va persista ceaţa, iar vizibilitatea va fi redusă sub 200 de metri, izolat sub 20 de metri, în judeţele: Alba (zona joasă), Covasna (zona depresionară), Braşov (zona depresionară şi zona joasă), Mureş (localităţile: Târgu Mureş, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut, Sângeorgiu de Mureş, Sarmaşu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureş, Adămuş, Pănet, Gorneşti, Miercurea Nirajului, Cristeşti, Albeşti, Fântânele, Ceuaşu de Câmpie, Bălăuşeri, Ernei, Daneş, Acăţari, Mica, Crăciuneşti, Găneşti, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Sântana de Mureş, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Găleşti, Cheţani, Gheorghe Doja, Suplac, Miheşu de Câmpie, Apold, Sânger, Ogra, Băgaciu, Nadeş, Cuci, Iclănzel, Saschiz, Păsăreni, Şăulia, Cucerdea, Bogata, Livezeni, Pogăceaua, Şincai, Viişoara, Corunca, Aţintiş, Coroisânmărtin, Grebenişu de Câmpie, Mădăraş, Zagăr, Crăieşti, Băla, Bichiş, Tăureni, Papiu Ilarian şi Veţca), Harghita (zona depresionară) şi Sibiu (în: Sibiu, Mediaş, Cisnădie, Avrig, Dumbrăveni, Tălmaciu, Sălişte, Răşinari, Copşa Mică, Şeica Mare, Şelimbăr, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Racoviţa, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Arpaşu de Jos, Târnava, Moşna, Biertan, Brateiu, Sadu, Blăjel, Alma, Şura Mică, Hoghilag, Valea Viilor, Poplaca, Apoldu de Jos, Aţel, Cârţişoara şi Cârţa).



De asemenea, până la ora 12:00, în judeţele Cluj (zona joasă), Sălaj (îndeosebi în: Jibou, Bălan, Surduc, Hida, Creaca, Someş-Odorhei, Năpradea, Gârbou, Gâlgău, Ileanda, Letca, Cuzăplac, Băbeni, Benesat, Sânmihaiu Almaşului, Cristolţ, Şimişna, Dragu, Poiana Blenchii, Zalha, Zimbor, Rus şi Lozna) şi Bistriţa-Năsăud (zona joasă) se va semnala ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ce va favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea gheţuşului.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

