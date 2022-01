Grevă generală la STB. Bucureștiul e paralizat. Aglomerație infernală pe străzi. Metroul nu mai face față

E grevă generală la STB. Transportul public de suprafață din București este paralizat, joi dimineață, din cauza unui protest spontan al angajaților STB. 1450 de autobuze, troleibuze și tramvaie au rămas în depouri și autobaze.

Angajații STB cer măriri de salarii și condiții mai bune de muncă, dar și demiterea actualei conduceri. Ei vor 200 de lei în plus ceea ce, susține directorul STB, ar băga în insolvență societatea. Angajații el îi acuză de furt de combustibil și de piese.

Locuitorii Capitalei au aglomerat metroul, iar în stații s-a produs haos.

Directorul STB acuză liderii de sindicat că au interese ascunse și amenință cu plângeri penale.

E grevă generală la STB. Nicușor Dan: „Greva e ilegală”

Nicușor Dan a susținut o conferință de presă în contextul grevei STB. iată cele mai importante declarații:

Avem o grevă la STB, o acțiune foarte gravă care afectează foarte mulți bucureșteni.

– Este grevă ilegală pentru multe motive. Suntem în stare de alertă și-n stare de alertă nu se fac greve.

– Există o obligație legală să fie asigurată o activitate de o treime, lucru care nu se întâmplă.

– Acțiunea în instanță este scrisă și depusă la Tribunalul București de către STB.

– Această grevă afectează viața a sute de mii de bucureșteni.

– Nu este o grevă spontană, așa cum se afirmă. Este o grevă orchestrată de sindicatul reprezentativ și avem dovezile în acest sens. Este o grevă politică.

– Îmi pare rău că șoferii au căzut în plasa acestor manipulări.

– Fac apel la șoferi să înțeleagă gravitatea acțiunilor lor.

– Mulțumesc mai multor instituții care s-au mobilizat, pentru că aveam informații cu privire la ce s-a întâmplat în această dimineață.

– Am făcut toate eforturile pentru a menține în viață STB, care era la limita falimentului când am ajuns în primăria. Datoriile erau de 2 miliarde de lei, când am ajuns în primărie.

– Vreau să spun că această societate trebuie optimizată și nu vom renunța la a face acest lucru, la controlul pe care contractul de delegare ni-l permite. Vom continua să facem controalele ca mașinile să plece la timp din stații, pentru ca bucureștenii să nu fie afectați.

– Sunt deschis la dialog, nu cu dl. Petrariu, să-și desemneze niște reprezentanți de dialog.

Știre în curs de actualizare