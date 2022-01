GHID. Ce faci dacă ai primit o factură mare la energie. Trei lucruri pe care să le știi

Ce faci dacă ai primit o factură mare la energie și știi clar că nu ai consumat atât de mult încât să plătești o avere? ANRE a publicat pe site-ul instituției un ghid pe care ar trebui să-l cunoască orice consumator de gaze și energie electrică!

Ministrul Energiei, președintele ANPC și purtătorul de cuvânt al Guvernului au explicat într-o conferință de presă susținută miercuri, la Palatul Victoria, cum trebuie să procedeze consumatorii care au îndoieli cu privire la corectitudinea facturii la energie.

Sfaturi utile pentru consumatori găsim inclusiv pe site-ul ANRE unde a fost publicat în acest sens un mini ghid. Acesta poate fi consultat AICI:

Ce faci dacă ai primit o factură mare la energie

Dacă ai primit o factură uriașă la lumină sau la gaze și știi că sumele nu au cum să fie cele reale, trebuie să știi că ai la dispoziție mai multe pârghii prin care să rezolvi problema.

Te adresezi furnizorului

Primul pas este să te adresezi furnizorului și să încerci să rezolvi problema cu calm și pe cale amiabilă. Acesta este primul lucru pe care îl ai de făcut în cazul în care ai primit o factură mare la energie: să clarifici situația cu furnizorul. Compania este obligată prin lege să-ți ofere explicații detaliate și ușor de înțeles despre cum se calculează valoarea facturii în special dacă aceasta nu este bazată pe consumul real.

Trimiți o plângere la ANRE

Dacă nu primești nici un răspuns din partea companiei furnizoare, sau dacă răspunsul acesteia nu te lămurește, pasul doi este să te adresezi ANRE sau altor instituții care au atribuții în acest sens. Chiar și instanței de judecată.

Ai primit o factură mare la energie? Fă sesizare la ANPC

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Mihai Culeafă, a anunţat că persoanele care vor să depună reclamaţii privind facturile la energie pot face acest lucru pe site-ul ANPC sau telefonic. „Atunci când primim o factură, trebuie să ne adresăm operatorului economic pentru a soluţiona acea problemă. Acolo unde nu există înţelegere, ne vom adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului la numărul de telefon 021.9551 sau pe site-ul autorităţii – www.anpc.gov.ro”, a arătat el în cadrul conferinţei de presă de la Palatul Victoria. Termenul în care ANPC trebuie să răspundă sesizărilor este de 30 de zile.

Virgil Popescu a povestit cum a rezolvat problema facturilor umflate după ce furnizorul l-a ignorat complet

Până și ministrul s-a trezit cu facturile umflate

Însuși ministrul Energiei, Virgil Popescu, a pățit-o acum câțiva ani. Ela povestit cum a rezolvat problema: „M-am găsit în situații de acest gen, am fost foarte sincer cu oamenii, m-am găsit în situații de două ori. Prima dată am reclamat furnizorului, cred că în urmă cu 3 ani de zile. Nu s-a întâmplat absolut nimic, furnizorul m-a ignorat complet. Am reclamat la ANRE. După reclamația la ANRE s-a rezolvat situația. A doua oară, același lucru, am reclamat furnizorului, s-a rezolvat de la furnizor”, a spus ministrul Energiei.