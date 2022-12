Comisia Europeană a transmis un mesaj de Crăciun în 24 de limbi

Comisia Europeană a transmis pe internet un mesaj de Crăciun scris în 24 de limbi, acestea fiind toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

„We wish you a Merry Christmas in all EU languages!

Joyeux Noël!

Frohe Weihnachten!

¡Feliz Navidad!

Buon Natale!

Feliz Natal!

Весела Коледа!

Veselé Vánoce!

Glædelig jul!

Häid jõule!

Καλά Χριστούγεννα!

Nollaig shona!

Sretan Božić!

Priecīgus Ziemassvētkus!

Džiaugsmingų šv. Kalėdų!

ellemes karácsonyi ünnepeket!

Il-Milied it-Tajjeb!

Vrolijk kerstfeest!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Crăciun fericit!

Veselé Vianoce!

Vesel božič!

God Jul!

Hyvää joulua!”

Limba engleză, folosită la începutul acestui mesaj, este limbă oficială în Republica Irlanda și în Malta. Din acest motiv, engleza a rămas una dintre limbile oficiale ale UE, chiar dacă Marea Britanie a ieșit din UE. Cele 24 de limbi sunt utilizate ca limbi oficiale și în Parlamentul European.

Un mesaj în limba română a transmis și Ambasada Marii Britanii din București. Mesajul Ambasadei Regatului Unit este următorul: „Vă urăm un Crăciun fericit alături de cei dragi!”

