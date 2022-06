Grav accident pe E85, „Drumul morții”, la Sinești. Patru morți și cinci răniți

Un grav accident rutier, soldat cu patru morți și cinci răniți, s-a produs, miercuri, pe șoseaua E85, în zona localității Sinești (județul Ialomița).

Drumul European E85, care leagă Bucureștiul de Moldova, este supranumit „Drumul morții”, din cauza numărului mare de accidente rutiere. În accidentul de miercuri, 29 iunie 2022, au fost implicate trei autoturisme. Acestea aveau la bord, în total, nouă persoane, dintre care șapte adulți și doi copii, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

În județul Ialomița a fost activat Planul roşu de intervenţie.

Șase ambulanțe și două mașini de descarcerare au fost trimise la Sinești

La locul evenimentului au sosit șase ambulanțe, trimise de SMURD și de Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Ialomița. ISU Ialomița a trimis o autospecială de stingere cu modul de descarcerare precum și o autospecială de descarcerare. Inițial s-au anunțat trei persoane decedate dar cea de-a patra a murit imediat după accident. Cei cinci răniți au fost transportați la spital.

Traficul rutier este blocat pe sensul de mers Bucureşti – Urziceni.

Șoseaua E85 nu are serpentine, deci nu aceasta este problema ei. Problema este faptul că, pe mulți kilometri, șoseaua are o bandă și jumătate pe sens (ceea ce este atipic pentru România). Jumătatea de bandă este cea care derutează șoferii. Unii o consideră bandă de urgență și, drept urmare, n-o folosesc. Alți șoferi o consideră banda 1 și, drept urmare, merg cu mașina „între benzi”. Oficial, potrivit Poliției Rutiere, jumătatea de bandă este bandă de urgență.

