Protestul personalului auxiliar din Educație

Sute de persoane angajate ca personal auxiliar în sistemul de învățământ preuniversitar au protestat astăzi și vor protesta și mâine în fața Palatului Parlamentului, nemulțumite de nivelul scăzut al salariilor și de neajunsurile școlii românești.

Președintele Federației Sindicatrelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu, a declarat, pentru “România liberă”, că aproximativ 600 de persoane angajate în sistemul de învățământ preuniversitar pe posturi de personal auxiliar au participat la protestul din Parcul Izvor din Capitală, în fața Palatului Parlamentului.

O delegație a membrilor de sindicat a mers în Parlament, pentru a încerca să poarte discuții cu aleșii, dar fără reușite.

Potrivit sindicaliștilor, ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, nu le-a răspuns, motivând că este ocupat cu finalizarea legii bugetului de stat pe anul viitor.

Reprezentanții personalului auxiliar din învățământul preuniversitar au reușit să poarte o discuție cu președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, dar fără o garanție că revendicările lor vor fi rezolvate, după cum ne-au explicat membrii delegației care au mers în Palatul Parlamentului.

Salarii jenante , în Educație

Președintele FSLI ne-a explicat că principala revendicare a membrilor de sindicat este majorarea salariilor sau acordarea unor bonusuri, ca în cazul pensionarilor cu venituri mici, pentru angajații care sunt retribuiți cu sume ce depășesc cu puțin 2.000 de lei.

“Personalul nedidactic este cea mai oropsită categorie, în acest moment. Nemulțumirile sunt, în primul rând, legate de salarizare, pentru că acești oameni au salarii cuprinse între 1.700 și 2.200 de lei, ceea ce înseamnă, mai ales la actualele costuri, practic, muritori de foame. Această categorie nu are sporuri, așa cum se întâmplă în alte sectoare bugetare. Funcții similare pentru alte sectoare bugetare au sporuri pentru condiții de muncă, ceea ce la noi nu se acordă. Nu se plătesc ore suplimentare. Avem deficit foarte mare de personal și se lucrează peste programul de muncă, peste norma de bază, fără să se plătească aceste ore, pentru că nu permite legea. Sunt cazuri în care fac naveta. Sunt cazuri în care nu mai avem oameni. Se scot posturi la concurs și nu vin îngrijitori. Vin din alte localități, dar trebuie să dea bani pe navetă. Cu salariile astea de 1.700 – 2.000 de lei, să dai 400 – 500 de lei pe navetă… În viitor, sper să avem discuții cu autoritățile pe acest subiect. Am spus că, dacă pensionarii, între 2.000 și 3.000 de lei, primesc un ajutor de 600 de lei, este anormal ca un salariat, care are un venit de 1.700 de lei, să nu aibă un venit suplimentar. Ceva trebuie să se facă pentru acești oameni”, ne-a declarat Simion Hăncescu.

Președintele FSLI și-a exprimat nemulțumirea și față de procentul mic din PIB pregătit de guvernanți pentru Educație.

