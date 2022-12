Profesorii care dau primul ajutor

Zeci de cadre didactice din județul Dâmbovița au fost instruite pentru a acorda primul ajutor în diferite situații ce pot pune în pericol viața oamenilor.

Proiectul este desfășurat de Sindicatul Liber din Învățământ (SLI) Dâmbovița și filiala Crucii Roșii din acest județ.

“Este o acțiune pe care numai SLI Dâmbovița, deocamdată, o are pusă în practică, de un an de zile, avem un protocol încheiat cu Crucea Roșie filiala Dâmbovița. Am pregătit, până acum, câteva grupe sindicale din județ în acordarea primului ajutor. Este un curs pe care Crucea Roșie îl face în fiecare grupă sindicală din SLI Dâmbovița și ne dorim ca în fiecare școală, în care avem membri de sindicat, să avem cel puțin doi colegi care pot acorda primul ajutor oricui. Este un demers practic. L-am gândit de anul trecut și îl continuăm și anul acesta. Este altceva pentru membrii de sindicat. Nu este doar apărarea drepturilor, este vorba, până la urmă, și de o datorie cetățenească. Aceste cunoștințe de prim ajutor ne pot fi folositoare nu doar în școală, ci și în afara ei. Colegii au fost foarte încântați. Până acum, am avut doar colegi bucuroși că au absolvit acest curs pe care, din păcate, școala nu te poate învăța”, a declarat, pentru “România liberă”, președintele SLI Dâmbovița, Marius Popescu.

Reacții pozitive

Directorul Crucii Roșii Dâmbovița spune că profesorii au fost foarte interesați și implicați la cursuri.

“Acest proiect îl desfășurăm împreună (n.r. – cu SLI Dâmbovița), cred că de mai bine de 12 luni. A început undeva anul trecut, în toamnă. Până în acest moment am instruit 44 de cadre didactice. Cursul are 12 ore. Se întinde pe durata a două zile. Profesorii dobândesc cunoștințe în acordarea primului ajutor, după cum urmează: resuscitare cardio-pulmonară la adulți, copii și sugari; corp străin în gât; stare de inconștiență pe poziție laterală stabilă; hemoragii și hemostază; plăgi; fracturi; arsuri; electrocutare; degerături, influența temperaturii; boli cronice acutizate; boli de inimă; comoție celebrală; bandaje și tipuri de bandaje. Profesorii au reacționat foarte bine. Toți sunt foarte interesați și foarte motivați să participe la acest curs și să dobândească aceste deprinderi, pentru că nu se știe niciodată când – Doamne, ferește! – poți avea nevoie să știi să execuți astfel de manevre. Au fost instruite cadre didactice, cred, din aproximativ zece localități din județul Dâmbovița, inclusiv municipiul Târgoviște. Personalul care urmează să fie instruit este recrutat de cei de la sindicat. Ei ne transmit listele cu persoanele care urmează să fie instruite”, a declarat, pentru “România liberă”, directorul Crucea Roșie Dâmbovița, Raul Pavelescu.

