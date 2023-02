O nouă amânare pe legile Educației. Ce nemulțumiri au sindicaliștii din învățământul superior

Partidele politice care alcătuiesc coaliția de guvernare au decis o nouă amânare pe proiectele legilor Educației, după ce nu au ajuns la un consens pe formele acestora la jumătatea săptămânii în curs, așa cum era stabilit. Sindicaliștii spun că încă sunt nemulțumiți de forma înaintată de Ligia Deca.

Sindicaliștii din sistemul de învățământ superior spun că o parte dintre propunerile înaintate de ei după lansarea dezbaterii publice pe proiectele legilor Educației, în ultimul mandat al lui Sorin Cîmpeanu, au fost incluse în ultima variantă ce le-a fost înaintattă de Ministrul Ligia Deca, în a doua jumătate a lunii ianuarie a anului în curs.

Cu toate acestea, reprezentanții angajaților din mediul academic spun că încă sunt nemulțumiți, deoarece multe probleme semnalate de ei nu au fost soluționate.

Acum, sindicaliștii poartă discuții cu specialiștii desemnați de partidele politice.

“Nu ne surprinde această amânare, pentru că sunt trei echipe de lucru formate din oameni politici cu aplecare asupra Educației și cu doleanțe diferite. Nu e ușoară armonizarea ideilor venite din trei părți. Ni s-a promis că vom mai avea o întâlnire, după ce partidele și Ministerul Educației vor ajunge la un consens. Eram convins că va fi amânată această etapă importantă. De aici, lucrurile ar putea să meargă repede, în Parlament. Nu văd această prelungire a termenului de discuție ca pe o chestie ce ar putea crea probleme fundamentale în ceea ce privește respectarea termenelor finale. În forma pe care am primit-o de la doamna ministru Deca, au apărut o parte dintre propunerile noastre, dar nu suntem încă mulțumiți de ceea ce a apărut. De aceea am căutat să ne întâlnim cu grupurile de politicieni care se implică în aducerea de completări sau modificări la forma pe care doamna ministru a trimis-o partenerilor de dialog social. Am avut, într-o primă fază, discuții cu grupul PSD și vor susține o parte a propunerilor noastre. Alte propuneri vor fi susținute, probabil, de PNL”, a declarat, pentru “România liberă”, președintele Federației Naționale Sindicale (FNS) “Alma Mater”, Anton Hadăr.

Ce vor sindicaliștii

“Ne-am dorit ca sindicatele să fie acceptate, ca observator, în toate structurile importante, pentru că noi reprezentăm aproape 20.000 de membri. Îi reprezentăm și pe cei care nu sunt membri. Ceea ce obținem, în urma negocierilor, se aplică tuturor. Acest lucru, a fost pe ici, pe colo, omis. De aceea am căutat să găsim sprijin pe linie de partid”, ne-a mai spus Hadăr.

Liderul sindical atrage atenția asupra unei probleme ce ar putea apărea în perioada următoare.

“Vor exista, în anii următori, programe de studiu care nu vor mai fi solicitate, pentru care s-au plătit profesori de învățământ superior. Fiind desființate aceste specializări, e posibil să nu mai avem să le dăm să muncească. E drept, în lege, am cerut să li se dea o perioadă în care să intre în programe de cercetare finanțate de la universitate. Există și varianta să li se acorde salarii compensatorii, dar pe noi ne interesează să ne folosim de pregătirea lor. În momentul de față, dacă un profesor universitar pleacă din învățământul superior și merge în cel preuniversitar, pleacă de la zero. Începător, chit că e profesor universitar. Profesorii universitari, conferențiarii și lectorii, îi pregătesc pe colegii din preuniversitar. Și dacă se găsesc într-o situație în care nu mai are cui să predea o anumită disciplină sau mai multe discipline, dă-i posibilitatea să meargă în preuniversitar, recunoscându-i pregătirea și să intre ca titular, cu gradul I. În acest sens, sper să găsim înțelegere. Nu am găsit forma finală a modului în care intră. Este mai greu. Pentru că nu poți să-l incorporezi imediat, fără să ai locurile”, ne-a mai explicat Hadăr.

