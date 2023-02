Fără dialog pe legile Educației, de anul trecut

De peste două luni de zile, ministrul Educației, Ligia Deca, nu a mai purtat nicio discuție cu partenerii de dialog social, legată de proiectele noilor legi ale Învățământului, susțin sindicaliștii din sistem.

Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu, spune că ultimele variante ale legilor Educației prezentate partenerilor de dialog social sunt cele din mandatul lui Sorin Cîmpeanu și nu se știe care dintre propunerile reprezentanților cadrelor didactice au fost agreate de actuala conducere a Ministerului Educației (ME).

“Ne-a fost înaintată doar o formă pe care a făcut-o fostul ministru Sorin Cîmpeanu. După ce a fost schimbat Sorin Cîmpeanu, am avut o discuție cu doamna Ligia Deca, în care am prezentat câteva lucruri, dar fără să fie formulate o altă varianăt și așa mai departe, cum vedem noi lucrurile. De atunci, nu am mai văzut nicio formă, ce anume s-a lucrat de către minister, ce au trimis la acel grup de la partid – e un grup care se ocupă. Nu știm. Doar ce a apărut în spațiul public. Alte informații nu avem. Discuția cu doamna ministru a avut loc la aproximativ două săptămâni de la data la care a fost numită în funcție, anul trecut. Nu știm care dintre propunerile noastre au fost agreate de minister și am cerut acest lucru. Avem promisiunea că, în momentul în care se finalizează discuțiile la nivel de partid, până în 15 februarie, să ni se prezinte și nouă o variantă și eventuale propuneri să le putem face atunci. Sper să se întâmple treaba asta”, a declarat, pentru “România liberă”, Simion Hăncescu.

Schimbările dorite inițial

Liderul FSLI spune că au fost numeroase modificări pe care Federația le-a solicitat la legile prezentate.

“Atunci erau discuții legate de palatele și cluburile copiilor. Se dorea să treacă efectiv la consiliile locale, cu tot ce înseamnă resursă umană și bază materială. S-a ridicat și problema cu examenul de bacalaureat, unde iarăși am avut niște obiecții. A fost și problema chiar cu admiterea la clasa a IX-a; lucruri legate de statutul personalului didactic; anumite drepturi pe care trebuie să și le obțină unii profesori”, ne-a mai explicat Hăncescu.

Preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, declara luni că membrii coaliţiei trebuie să fie solidari cu privire la proiectele mari, precum legile Educaţiei, adăugând că „România Educată” nu este doar o reformă a preşedintelui, a PNL sau a Guvernului, ci este o reformă a coaliţiei şi, în definitiv, una a sistemului de educaţie din România.

„Sunt uşor mâhnită de întâmplarea cu legile educaţiei, care au stat în dezbatere publică luni de zile, s-au formulat zeci de mii de amendamente, s-au făcut dezbateri în fiecare judeţ şi nimeni nu a avut din partea PSD, până la acest moment, ceva de obiectat. Eu mă bucur că dânşii doresc să îmbunătăţească legea, dar eu vă spun aşa: dacă un secretar de stat al unui ministru PSD s-ar opune sau ar critica public proiectul ministrului PSD sau proiectul Guvernului condus de Marcel Ciolacu premier, cred că nu le-ar pica bine colegilor din PSD. Şi atunci mă gândesc că trebuie să respectăm proiectele mari şi să încercăm să le sprijinim, nu să încercăm să câştigăm mici puncte”, a afirmat Gorghiu la Senat, după şedinţa Biroului permanent.

