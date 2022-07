Miclea: Aberații în legile Educației

Proiectul Legii învățământului preuniversitar și cel al Legii învățământului superior sunt pline de aberații, apreciază profesorul Mircea Miclea, fost ministru al Educației.

Proiectele de lege au “câteva idei bune și foarte multe greșite”, susține Mircea Miclea.

“Un punct pozitiv este că se dă mai mare atenție învățământului incluziv, se stabilesc nivele de incluziune. Un alt punct pozitiv este că s-a reluat un punct din vechea lege, cel al portofoliului educațional, și s-a dezvoltat. Un alt punct pozitiv este că sunt încurajate consorțiile școlare, care era și în vechea lege, dar s-a dezvoltat. Sunt foarte multe puncte negative, de exemplu, admiterea în colegii le naționale organizată înaintea Evaluării Naționale. Transformă Evaluarea Națională într-o chestie facultativă, adică, dacă ai fost admis la un colegiu național, nu mai merită să te duci la Evaluarea Națională. Evaluarea Națională nu mai are nicio valoare de diagnoză despre învățământul gimnazial. Plus, va stimula meditațiile excesiv de mult, doar din partea profesorilor de la colegii. Mărește și mai mult diferența uriașă deja dintre cei din mediul rural și cei din mediul urban. Accentuează inegalitățile. Ce copil din mediul rural își va permite să-și plătească meditații la un colegiu național? La fel cum este o aberație să concepi un Bacalaureat ca un examen în care exact materiile specifice liceului devin facultative. Ți-ai ales un profil de liceu, pentru că crezi că ai aptitudini pentru așa ceva și, apoi, ești evaluat cu altceva decât materiile specifice profilului. E o discrepanță majoră între ce înveți și pentru ce ești evaluat. Este o aberație că se desființează centrele județene de asistență educațională, pentru că erau începutul unei comunități de practică și învățare, a profesionalizării activității de consiliere școlară. Legea este constituită cu atât de multe instituții, încât, în mod clar, va fi nevoie de mai mulți bani. Acești bani nu se vor duce către Educație, ci către aceste instituții, ce înseamnă o gestionare aberantă a banului public”, a declarat Miclea, pentru RL.

Liber la plagiat

“Este o greșeală majoră că le dai rectorilor mandat de 5 ani și le dai universităților dreptul să decidă câte mandate poate avea un rector. Din practică, știm că universitățile vor stabili ce zice rectorul, pentru că știu că acesta are putere. Asta înseamnă încetinirea întineririi universității și consolidarea unor centre de putere care nu pot fi decât dăunătoare. Este o mare greșeală că se desființează CNATDCU. Cel puțin, este o mare greșeală că se desființează înainte de a se stabili universitățile care într-adevăr pot acorda singure doctoratul. Dând dreptul tuturor universităților de a da doctorat și să nu le mai verifici e o aberație. Nu doar că va fi greu să identifici o lucrare plagiată, dar va fi greu identifici o lucrare proastă. Dacă doar universitățile dau titlul de doctor – și la noi mai toate susțin programe de doctorat – și nu sunt verificate, atunci, e ușor să ne imaginăm câte lucrări proaste și plagiate vor fi în România. Faptul că cineva are titlu de doctor, înseamnă că are dreptul la bani publici. Noul proiect de lege spune că renunți la titlu când vrei tu. Eu îmi dau doctoratul la o universitate de 2 bani, încasez banii pentru titlu, dacă mă prinde, renunț la el fără repercursiuni. Adică, hoțul neprins e om cinstit”, mai arată Miclea.

Citește și:

Legea rectorilor nemuritori

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!