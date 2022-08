Cîmpeanu satisface “famiglia” universitară

Rectorul Universității din București (UB), Marian Preda, reprezentant al Consorțiului Universitaria (CU), l-a criticat întâi pe Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, dar a revenit la sentimente bune, după ce i s-a garantat majorarea finanțării de la bugetul de stat.

Vinerea trecută a avut loc o primă rundă de negocieri între rectorul Marian Preda, ca reprezentant al CU și Sorin Cîmpeanu, care, cel puțin aparent, nu s-a încheiat cu o înțelegere.

Prin urmare, luni, pe site-ul UB a fost publicat un interviu cu Preda, în care acesta critică proiectul Legii învățământului superior, promovat de Cîmpeanu.

Principalele nemulțumiri subliniate de Preda sunt legate de finanțarea universităților de stat de la buget.

“Universitatea din București are aproape 34 de mii de studenți, Politehnica are cam 60% din această cifră, iar Medicina din București cam 35% din câți avem noi, aproape de 3 ori mai puțini. Când vine vorba de bani de la bugetul de stat, însă, Politehnica, cu 60% din numărul nostru de studenți, are 160% din veniturile publice ale UB, iar UMF București, cu 1/3 din numărul nostru de studenți, are o finanțare publică totală aproape identică. Cam la fiecare dintre cele două, finanțarea per student este de peste 2,6 ori mai mare decât la UB”, a declarat Preda în interviu.

Rectorul UB afirma că a fost ignorat de ministrul Educației.

“Nu am găsit deschidere, discuțiile au fost amicale, iar ministerul nu a acceptat să schimbe mai nimic din ce era fundamental, adică, spre exemplu, din sistemul de finanțare și din sistemul de reprezentare a universităților în organismele de decizie”, mai declara Preda.

Schimbare de poziție

Tot luni, dar seara, a avut loc o nouă întâlnire între Preda și Cîmpeanu.

În urma acestei runde, a fost remis un comunicat de presă comun al CU și al ministerului, semnat chiar de Preda și Cîmpeanu, în care este anunțată colaborarea pentru conceperea noii Legi a învățământului superior.

În principal, modificările garantate la proiectul pus în dezbatere publică de Ministerul Educației (ME) sunt legate de creșterea finanțării de la buget pentru marile universități de stat și o mai mare influență a acestora în comisiile ministeriale.

Potrivit informațiilor obținute de “România liberă” de la surse din ME, textul comunicatului comun a fost elaborat chiar de Marian Preda.

Una dintre modificările la proiectul de lege asupra cărora au convenit Preda și Cîmpeanu este Art. 114, care va avea următorul conținut: “Instituțiilor de învățământ superior de stat li se alocă o finanţare suplimentară de minimum 45% raportat la finanțarea de bază, pe baza criteriilor şi a standardelor de calitate stabilite de Comisia Naţională a Finanţării Învăţământului Superior şi aprobate de Ministerul Educației”.

În schimb, eliminarea CNATDCU și transferul responsabilității pentru titlurile de doctor doar la universități nu este văzută drept o temă importantă de către rectorul UB.

“Cred că problemele fundamentale, strategice ale sistemului de învățământ superior din România sunt altele decât cele care, cu interes public legitim, ocupă agenda publică din educație în ultimii ani. În mod cert, și doctoratele, și plagiatele și desființarea CNATDCU sunt subiecte care trebuie să ne preocupe, dacă vrem să clădim o cultură a eticii academice în universitățile noastre. Dar problemele fundamentale, acelea care nu permit dezvoltarea sănătoasă a sistemului nostru universitar, sunt cele legate de controlul banilor, al sistemului de finanțare, conectat implicit la sistemul de decizie, la controlul instituțiilor esențiale din sistem adică Ministerul Educației, CNFIS, ARACIS, CNR, Ministerul Cercetării”, mai spune preda în interviu.

