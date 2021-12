Cadoul de Crăciun al lui Dominic Fritz: Dublarea gigacaloriei

Administrația Fritz a orașului Timișoara dublează costurile la încălzire pentru un apartament, racordat la sistemul centralizat. Astfel că o factură pentru două camere în Timișoara va costa dublu decât una din Suceava.

Înainte de Crăciun, Consiliul Local al Primăriei Timișoara a votat creșterea tarifului plătit de utilizatori, începând de la 1 ianuarie, de la 207,27 lei/MWh (241 lei/Gcal) la 416,24 lei/MWh (484 lei/Gcal), informează Ziua de vest.

“Și asta doar pentru că a fost făcut un amendament, Colterm inițial propunând o creștere până la 644 lei/MWh (749 lei/Gcal) pentru abonați. Practic, a fost aprobat noul preț total de 851,27 lei/MWh (990 lei/Gcal), iar diferența va fi acoperită de primărie printr-o subvenției sensibil mai mare. Liberalii au propus o creștere de numai 20%, însă nici nu mai avea rost votul, din moment ce majoritatea USR-Ambruș era deja evidentă,” mai notează reporterul ziarului timișorean.

S-au obținut minimum de 14 voturi, necesare adoptării măsurii împovărătoare pentru populație. USR are doar 13 consilieri. Raul Ambruș a fost dat afară din PNL, după ce a fost acuzat de „tulburențe electorale” în cadrul alegerilor interne din PNL.

Deși prețurile la carburanți s-au mărit an de an, fosta administrație liberală a Timișoarei, condusă de Nicolae Robu, a menținut prețul la abonat de 242 lei / gigacalorie, mărind an de an subvenția de la primărie.

Robu a investit peste 330 de milioane de lei în dezvoltarea COLTERM. Dacă mărea prețurile, exista riscul ca mulți orășeni să se debranșeze și atunci prețul s-ar fi mărit pentru ceilalți rămași, comentează un analist.

Nica l-a ajutat cu bani, dar nu poate să-l ajute și cu know-how

Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a oferit din fondul său de rezervă un ajutor de câteva milioane de lei și a insistat la guvern pentru obținerea a 59 de milioane de lei, ajutor de stat pentru termoficare, suma cea mai mare obținută de vreo primărie din țară.

“În vremuri de tensiuni și contradicții, ce sursă de speranță putem găsi în cea mai miraculoasă dintre contradicții: un Rege născut într-un staul, un vulnerabil nou-născut venit să aduca pace,” scrie Dominic Fritz pe contul sau de Facebook, adresându-se, subliminal, și haterilor sai.