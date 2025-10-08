Atenționare MAE pentru românii care călătoresc în Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români aflați în Bulgaria sau care intenționează să călătorească în țara vecină asupra restricțiilor rutiere și riscurilor cauzate de ploile abundente prognozate pentru data de 8 octombrie.

Potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie din Bulgaria, au fost emise coduri roșu și portocaliu de precipitații în mai multe regiuni ale țării. Zonele aflate sub cod roșu, unde sunt așteptate cantități semnificative de apă și posibile inundații, sunt Pleven, Lovech, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Ruse, Razgrad și Silistra. De asemenea, regiunile Vratsa, Târgovishte, Șumen și Dobrich se află sub cod portocaliu, unde sunt prognozate ploi puternice și intensificări ale vântului.

Autoritățile bulgare au anunțat că, în contextul condițiilor meteorologice severe, circulația rutieră ar putea fi restricționată temporar, în special pe drumurile naționale și în zonele montane sau de frontieră.

MAE le recomandă cetățenilor români:

să verifice în permanență starea vremii pe site-ul oficial www.weather.bg;

pe site-ul oficial www.weather.bg; să consulte situația drumurilor prin aplicația LIMA (www.lima.api.bg) sau pe site-ul Agenției „Infrastructura Rutieră” (www.api.bg);

prin aplicația LIMA (www.lima.api.bg) sau pe site-ul Agenției „Infrastructura Rutieră” (www.api.bg); pentru informații privind taxele de drum și vignetele electronice , să acceseze www.bgtoll.bg;

, să acceseze www.bgtoll.bg; pentru tranzitul prin punctele de frontieră bulgare, pot verifica actualizările în timp real pe www.mvr.bg.

Românii care întâmpină probleme pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Sofia:

📞 +359 2 971 2858 și +359 2 973 3510 (apelurile sunt redirecționate automat către Call Center-ul MAE, disponibil non-stop).

În cazuri de urgență reală, este disponibil și numărul de urgență al ambasadei: +359 879 440 758.

