Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București

Toate unitățile de învățământ din Capitală își vor suspenda cursurile cu prezență fizică miercuri, în contextul avertizărilor meteorologice de cod roșu. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București, convocată marți după-amiază.

Meteorologii avertizează că în cursul zilei de miercuri se vor înregistra fenomene extreme, cu cantități de precipitații mult peste normalul lunii octombrie. Bucureștiul se află sub cod roșu, alături de alte cinci județe, iar jumătate din țară este vizată de avertizări meteo.

Până marți, autoritățile hotărâseră deja suspendarea cursurilor în Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu, iar Capitala se alătură acum acestei liste.

„Există riscul ca orașul să fie paralizat în momentul în care este cod roșu. Cel mai important este să nu punem în pericol siguranța copiilor și a părinților, evitând deplasările în această perioadă”, a declarat primarul general interimar Stelian Bujduveanu, într-o intervenție televizată. El a adăugat că autoritățile analizează și măsuri pentru instituțiile publice, în funcție de evoluția fenomenelor.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, un ciclon mediteranean traversează România și va genera precipitații abundente. „În următoarele ore va ploua de trei ori mai mult decât media lunii octombrie”, a avertizat Elena Mateescu, directorul ANM.

Departamentul pentru Situații de Urgență le recomandă cetățenilor să evite deplasările în aer liber, să securizeze ferestrele și ușile, să nu staționeze lângă copaci sau panouri publicitare și să nu atingă cablurile electrice căzute la sol. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu traverseze cursuri de apă și să curețe rigolele pentru a preveni inundațiile locale.

