Afirmații dure! Ce spune medicul Octavian Jurma după ce fiul său a luat Covid de la școală

Medicul Octavian Jurma a postat un mesaj foarte dur pe pagina sa oficială de Facebook. Celebrul epidemiolog a anunțat că fiul său este bolnav de Covid, iar virusul l-ar fi luat de la școală. Medicul critică decizia autorităților care nu permit elevilor să învețe online și îi obligă să vină la școală unde, inevitabil, se îmbolnăvesc.

„Noi suntem destul de linisiti in privinta baiatului nostru. Cu boosterul facut, va trece probabil usor prin boala. Avem insa si persoane vulnerabile in familie. Probabil ca acestia nu vor trece la fel de bine prin boala”, a spus celebrul epidemiolog.

Octavian Jurma critică măsurile relaxate pe care le-au luat autoritățile în ultima vreme în contextul în care valul 5 Omicron este mult mai contagiso decât valul 4 Delta. Prin urmare, copiii ar fi trebuit protejați, nu „aruncați în linia 1”. Medicul se referă la faptul că elevii sunt obligați să vină fizic la ore, chiar dacă riscul de îmbolnăvire este nu mare, ci extrem de mare, iar infectarea acestora e inevitabilă.

Medicul Octavian jurma povestește în mesajul său că băiatul cel mare, elev în clasa a XI-a, are o formă ușoară a bolii. Din cazua simptomelor specifice infecției, copilul a fost testat iar rezultatul a ieșit pozitiv. „Astazi baiatul nostru cel mare ne-a trezit dimineata pentru niste simptome usoare. L-am testat si este pozitiv. Ne-am testat toata familia si suntem negativi, insa sansele sa ramanem negativi sunt mici. Acest moment este inevitabil pentru orice familie cu elevi in casa intr-un val ca Omicron, daca sunt abandonate toate masurile de aparare colectiva”, a spus medicul.

Octavian Jurma: „Școlile sunt adevărate centre de infectare”

„Autoritatile ne obliga sa ne trimitem copiii la scoala desi nu obliga pe nimeni altcineva sa ia masuri de siguranta pentru copiii noștri. Sunt curajosi pe seama copiilor si lasi pe seama adultilor. Consecinta se vede in spitale unde aproape 1 din 10 internati este minor. Pur si simplu criteriile alese pentru trecerea unei clase in online garanteaza ca in aceasta perioada scolile sunt adevarate centre de infectare, mult mai eficiente decat centrele de vaccinare care sunt aproape abandonate odata cu abandonarea campaniei de vaccinare.

Guvernul trebuie să facă totul pentru siguranța copiilor, nu să o sacrifice pentru urzeli politice, mai spune medicul, revoltat. „In fiecare zi sute de copii fac forme de COVID-19 suficient de grave sa necesite spitalizare. Suferinta lor si a parintilor acestora, nu induioseaza pe nimeni in randul politicienilor care lasa negationistii sa faca legea in Romania”, mai spune Octavian Jurma în mesjul postat pe Facebook.

