Locuitorii din Făgăraș, dar și din zonele limitrofe, sunt nemulțumiți de sistemul de parcări cu plată, intrat în vigoare în luna septembrie 2025, printr-un regulament aprobat de Consiliul local, neajunsurile acestor măsuri fiind evidente și foarte mari. Astfel, sute de persoane au semnat o petiție prin care solicită schimbarea regulamentului adoptat de administrația locală, care impune plata exclusiv prin aplicații mobile și taxează parcarea non-stop, inclusiv pe timpul nopții și în weekend, transmite presa locală, bunaziuafagaras.ro.

Consilierul local Cristian Urs (PNL) a anunțat că a depus luni, 14 octombrie, la registratura Primăriei, o inițiativă legislativă locală pentru modificarea regulamentului actual.

„Am depus o inițiativă care are ca scop instalarea de parcometre în toate parcările publice, pentru ca oamenii să poată plăti taxa cash sau cu card, și stabilirea unui program clar de taxare, între orele 8.00 și 20.00, de luni până vineri”, a precizat Urs într-o informare transmisă presei locale.

Potrivit consilierului liberal, aceste modificări ar veni în sprijinul turiștilor, al operatorilor economici din domeniul HORECA și al locuitorilor din satele Țării Făgărașului, care nu pot folosi aplicațiile mobile. Inițiativa este susținută de peste 730 de persoane, care au semnat petiția online.

„Într-un oraș ce suferă de o lipsă acută de locuri de parcare, stau locurile libere în centru din cauza prețurilor abuzive. Solicităm ca orarul de taxare să fie de luni până vineri, între 8 și 20, și instalarea de parcometre pentru plata numerar”, se arată în textul petiției.

Proteste și în mediul online contra noilor reglementări

Regulamentul actual, inițiat de primarul Gheorghe Sucaciu, prevede plata parcării doar prin aplicația TPARK (SMS), la un tarif de 3,40 euro + TVA pe zi, însă șoferii acuză că acest tarif este valabil doar până la miezul nopții, nu pentru 24 de ore.

„Nu e normal ca la ora 00:00 să fii obligat să plătești din nou”, a scris un localnic pe pagina de Facebook a Primăriei.

Nemulțumirile s-au extins rapid în mediul online. Mai mulți utilizatori au comparat situația cu cea din alte orașe: „La Brașov de la ora 20 e gratis, duminica la fel”, „La Cluj se plătește doar luni-vineri, 07:00–20:00. În weekend e gratuit.”

Alții au reclamat lipsa parcometrelor: „Eu nu am văzut în oraș niciun parcometru pentru a achita parcarea.”

Câți bani se încasează la bugetul local

În ciuda criticilor, Primăria Făgăraș susține că noul sistem a adus deja aproape 75.000 de lei la bugetul local în prima lună de funcționare. Potrivit datelor oficiale, între 1 și 30 septembrie au fost efectuate 7.991 de plăți prin aplicația TPARK, în valoare de circa 25.000 de lei, iar alte aproape 100 de abonamente lunare eliberate de Societatea de Transport Public Local (STPL) au generat aproape 50.000 de lei.

Reprezentanții Primăriei afirmă că sistemul va contribui „pe termen lung la fluidizarea traficului și la utilizarea eficientă a spațiilor publice”.

Proiectul de modificare a regulamentului urmează să fie analizat de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei, iar ulterior ar putea ajunge pe masa Consiliului Local Făgăraș pentru dezbatere și vot.

