Miopia – secretul celei mai cunoscute afecțiuni de vedere

Cu toții am auzit de miopie, încă din copilărie. Foarte probabil să fi avut colegi, cunoștințe sau chiar alți copii în familie care să fie purtători de ochelari. Corectarea vederii obișnuia să fie unica rețetă de tratament. Până nu demult.

Cea mai comună afecțiune oculară ne-a ascuns secrete pe care știința le-a descoperit astăzi, oferindu-ne soluții inovatoare, prin care copiii cu miopie pot evita complicații mai târziu, în viața de adult.

Dar pentru a înțelege corect contextul, să aflăm mai întâi ce presupune mecanismul acestei afecțiuni.

Ce este, în fapt, miopia?

Miopia este un viciu de refracție, cauzat de fiziologia imperfectă a ochiului. Acest defect, cu care cel mai des pacientul miop se naște, este cauzat de o eroare la nivelul formării punctului de refracție, care în mod normal s-ar crea la nivelul retinei, astfel încât imaginea să fie percepută clar.

În cazul ochiului miopic, punctul de refracție se formează în fața retinei, cauzând o imagine neclară, încețoșată. Acest defect este determinat, la rândul său de forma alungită a globului ocular, care odată cu creșterea, face ca punctul acesta să se îndepărteze și astfel miopia să se accentueze, dioptria copilului crescând de la an la an.

Fiind o afecțiune congenitală, copiii se confruntă cu probleme abia la vârsta de 7-8 ani, când încep școala și sunt nevoiți să urmărească activitatea de la distanță, spre exemplu scrisul de la tablă. Acest lucru le poate da bătăi de cap, însă neștiind cum este normal să vadă, nu pot semnaliza problema părinților, neputința lor fiind sesizată doar din comportamentul lor.

Iată care sunt semnele care, odată sesizate, ar trebui să trimită părintele împreună cu copilul la medicul oftalmolog, pentru o evaluare a vederii:

Micșorarea ochilor și încruntarea, atunci când privește la distanță

Lăcrimatul și frecatul ochilor

Căscatul

Oboseala și nevoia de somn

Acest efort susținut poate de asemenea, ca pe termen lung să cauzeze copilului dureri de cap și stare de epuizare în mijlocul zilei.

Factorii de risc ai miopiei

Așa cum spuneam mai sus, miopia este cel mai frecvent transmisă pe cale genetică. Doi părinți miopi pot da naștere, cu o probabilitate ridicată, unui copil cu același defect de vedere. O serie de alți factori de risc pot face însă ca această afecțiune să fie dobândită. De aceea, este important să adoptăm în familie obiceiuri sănătoase care protejează darul vederii clare a întregii familii.

Iată câțiva dintre acești factori de risc ce pot cauza oboseala excesivă a ochiului și o scădere a calității vederii, pe termen lung:

Prea mult timp dedicat lucrului de aproape (acesta poate fi scris, citit, activități ce solicită vederea de aproape, cum ar fi manipularea de obiecte de mici dimensiuni).

Expunerea necontrolată la ecranele dispozitivelor electronice.

Lipsa expunerii la lumina naturală a soarelui.

Desprindem, de aici, câteva metode de prevenție care au calitatea de a menține o igienă comportamentală cu privire la sănătatea ochiului, pe care dacă le analizăm cu atenție le putem privi ca beneficii pentru întregul regim de viață.

A petrece minimum două ore pe zi în aer liber, pentru a lăsa ochiul să se bucure de lumina naturală aduce câștigul exercițiului fizic, cu efecte în toate aspectele vieții, un aport suplimentar de vitamina D, asimilată pe cale naturală dar și o rutină care poate îmbunătăți calitatea vieții printr-o stare mentală îmbunătățită. A ne detașa de activitatea profesională sau de cea academică, a scădea doza de conținut digital pentru a lua o gură de aer proaspăt pare a fi o soluție optimă pentru starea noastră de bine și mai ales pentru sănătate.

Tratamentul miopiei

Așa cum spuneam, miopia obișnuia să fie tratată prin purtarea ochelarilor de corectare a vederii. Astăzi, se pune problema unei soluții care să micșoreze daunele produse de miopie pe termen lung. Care sunt acestea?

Fiind vorba de un defect fiziologic, odată cu creșterea problema se amplifică. De aceea, soluția de care avem nevoie ar trebui să țină pe loc accentuarea defectului de vedere pentru ca odată ajunși la vârsta adultă, miopia să nu ia o amploare de necontrolat.

Soluții pentru viitor

Mulțumită implicării producătorului de dispozitive medicale oftalmice HOYA în domeniul cercetării, alături de Universitatea Politehnică din Hong Kong, a fost posibilă crearea lentilelor MiYOSMART, o soluție inovatoare prin care s-a reușit cu succes revoluționarea tratamentului miopiei.

Noua tehnologie poartă numele de Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) (segmente multiple încorporate de defocalizare), și reușește ca prin simpla lor purtare săîncetinească progresia miopiei cu aproximativ 60%, în 21,5% din ele fiind oprită definitiv din evoluție.(Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial” care îi are ca autori: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

Practic, copiii diagnosticați cu miopie vor putea beneficia de ochelari de vedere care le va permite să vadă clar la distanță și în același timp să trateze miopia, astfel încât dioptria lor să nu crească cu foarte mult, în unele cazuri nefiind deloc nevoie de modificarea acesteia.

O soluție cu perspective pe termen lung, pentru a evita complicații ale vederii în viața de adult.

Educația, conștientizarea și cercetarea în scopul inovației sunt valori care duc HOYA la nivelul următor, susținând astfel progresul în domeniul soluțiilor oftalmice.

Prezentă în peste 52 de țări, https://www.hoyavision.com/ro/se implică activ în formarea profesioniștilor din domeniul optometriei precum și în educația și conștientizarea populației asupra prevenției și metodelor de menținere a sănătății vederii.