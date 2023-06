Managerul Spitalului Caracal și doi foști directori ai unității, sub control judiciar

Managerul Spitalului Municipal Caracal, Liviu Radu, precum şi fostul director financiar – contabil Marian Mitran şi fostul director medical Mihaela Ionescu, cercetaţi de procurorii DNA Craiova pentru mai multe infracţiuni în legătură cu acordarea stimulentului de risc COVID în perioada decembrie 2020 – martie 2021, au fost puşi sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.



Măsura controlului judiciar dispusă faţă de managerul Liviu Radu în data de 8 iunie a fost contestată de acesta la Tribunalul Olt, însă magistraţii i-au respins definitiv plângerea, printr-o hotărâre pronunţată vineri, în camera de consiliu.



La începutul acestei săptămâni Liviu Radu a fost suspendat temporar, pe o perioadă de două luni, de la conducerea Spitalului Caracal, printr-o decizie a administraţiei locale.



Potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), toate cele trei persoane puse sub control judiciar sunt inculpate pentru complicitate, sub forma participaţiei improprii, la folosirea sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.



Totodată, Liviu Radu este inculpat şi pentru infracţiunile de: abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit; abuz în serviciu şi fals intelectual, în formă continuată.



Marian Mitran mai este inculpat şi pentru abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit şi fals intelectual în formă continuată.



Medicul Mihaela Ionescu, director medical al Spitalului Caracal în perioada 2020 – 2021, este acuzată şi de fals intelectual în formă continuată.



Potrivit sursei citate, cele trei persoane din conducerea Spitalului Municipal Caracal inculpate în cauză, ar fi făcut demersuri pentru obţinerea în mod ilegal a unor fonduri europene şi apoi ar fi dispus abuziv de sumele obţinute cu titlu de stimulent de risc.



„În perioada decembrie 2020 – martie 2021, în contextul aprobării unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, inculpatul Radu Dumitru Liviu împreună cu inculpaţii Mitran Marian şi Ionescu Mihaela, ar fi întreprins mai multe demersuri pentru obţinerea în mod ilegal a unor fonduri europene şi ulterior au dispus în mod abuziv de sumele obţinute cu titlu de stimulent de risc. (…) Concret, în contextul de mai sus, cei trei inculpaţi ar fi întocmit şi semnat mai multe documente în care ar fi fost inserate date care nu ar fi corespuns realităţii, pe care ulterior le-au înaintat către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în vederea decontării. Aceste demersuri ar fi avut ca urmare obţinerea pe nedrept de către Spitalul Municipal Caracal a sumei de 740.000 lei din fonduri europene.Ulterior, din suma obţinută în mod ilegal, inculpaţii Radu Dumitru Liviu şi Mitran Marian ar fi dispus în mod abuziv plata către 136 de persoane a unor stimulente de risc nedatorate, în valoare totală de 326.250 lei”, se arată în comunicatul DNA Craiova.



Sursa citată menţionează că, în aceeaşi perioadă, cu încălcarea prevederilor legale, managerul Liviu Radu nu ar fi dispus acordarea stimulentelor de risc (în valoare totală 45.000 lei) pentru un număr de 19 persoane îndreptăţite să le primească.



În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri ce aparţin celor trei persoane inculpate.



Liviu Radu a fost şi primar al municipiului Caracal în perioada 2016 – 2020.

