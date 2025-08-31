Pierderea mai multor dinți sau a întregii danturi nu mai înseamnă astăzi luni de așteptare cu proteze mobile incomode. Tehnologia actuală îți permite să pleci în aceeași zi cu o dantură fixă, funcțională și estetică. Sistemul Fast and Fixed de la Bredent, disponibil în clinica dentara din Sibiu Smiles by Dr. Buza, este conceput pentru a-ți reda zâmbetul și încrederea rapid, în condiții de confort maxim.

Ce este sistemul Fast and Fixed

Fast and Fixed este o soluție modernă de implantologie care îți permite să primești dinți ficși într-o singură zi, chiar și în cazurile complexe. Tehnica se bazează pe inserarea unui număr redus de implanturi dentare, poziționate strategic, care susțin o lucrare fixă provizorie.

După câteva luni, când implanturile sunt complet integrate în os, lucrarea provizorie este înlocuită cu una definitivă, realizată din materiale premium.

Sistemul este ideal pentru pacienții care au pierdut toți dinții sau care urmează să facă extracții multiple și își doresc să evite perioada fără dantură sau cu proteze instabile.

Cum decurge tratamentul la Smiles by Dr.Buza

Procesul începe cu o evaluare detaliată. La Smiles by Dr. Buza, această etapă presupune radiografii 3D și scanări digitale, pentru ca medicul să analizeze structura osoasă și să creeze un plan personalizat.

Etapele sunt următoarele:

Consultația și planificarea – Se stabilesc poziția implanturilor și tipul lucrării provizorii.

Intervenția – În aceeași ședință se pot realiza extracțiile necesare, inserarea implanturilor și montarea lucrării provizorii fixe.

Perioada de integrare – Implanturile se integrează natural în os, proces ce durează câteva luni.

Lucrarea definitivă – După integrare, se montează dinții finali, rezistenți și estetici.

Avantajele sistemului Fast and Fixed

Dinți ficși în doar 24 de ore – Poți mesteca și zâmbi din prima zi.

Număr redus de implanturi – Se folosesc, de obicei, 4-6 implanturi pentru o arcadă completă.

Recuperare rapidă – Tehnica minim invazivă reduce disconfortul post-operator.

Rezultat estetic imediat – Zâmbetul tău arată bine încă din prima zi, fără perioade de tranziție vizibile.

Potrivit și pentru pacienții cu resorbție osoasă – Datorită unghiului și poziționării implanturilor, adesea nu este nevoie de adiție osoasă.

De ce să alegi Smiles by Dr. Buza pentru Fast and Fixed

Nu orice clinică poate oferi tratamente complexe cu rezultate previzibile. În clinica dentara din Sibiu Smiles by Dr. Buza, echipa medicală are experiență vastă în implantologie avansată, folosind echipamente de ultimă generație pentru planificarea și realizarea intervențiilor.

Aici beneficiezi de:

– plan de tratament personalizat;

– tehnologii digitale pentru precizie maximă;

– materiale premium Bredent;

– suport complet, de la prima consultație până la menținerea rezultatelor pe termen lung.

Pentru cine este potrivit sistemul Fast and Fixed

Această soluție este indicată dacă:

– ai pierdut majoritatea dinților sau toată arcada;

– porți o proteză mobilă și îți dorești o variantă fixă;

– urmează să faci extracții multiple și nu vrei să rămâi fără dinți;

– îți dorești o soluție rapidă, estetică și durabilă.

În cazurile cu afecțiuni generale grave, medicul va evalua cu atenție dacă procedura poate fi realizată în siguranță.

Cum să ai grijă de noii tăi dinți

Deși dinții ficși pe implanturi nu se cariază, igiena orală rămâne esențială. Periajul corect, utilizarea dușului bucal și controalele regulate la medicul stomatolog vor menține sănătatea gingiilor și durabilitatea lucrării.

Este important să urmezi programul de vizite recomandat, astfel încât orice problemă să fie detectată și rezolvată rapid.

Sistemul Fast and Fixed îți oferă șansa de a pleca din clinică în aceeași zi cu o dantură completă și funcțională. Nu mai este nevoie să înduri luni de zile cu proteze mobile sau să eviți să zâmbești.

Dacă vrei să afli dacă ești un candidat potrivit pentru această procedură, programează o consultație la Smiles by Dr. Buza, în clinica dentară Sibiu. Specialiștii îți vor explica fiecare etapă, îți vor răspunde la întrebări și îți vor prezenta cum un tratament cu Fast and Fixed îți poate reda confortul și încrederea în doar o zi.

Un zâmbet sănătos și stabil nu este un lux, ci o investiție în calitatea vieții tale. Cu tehnologia potrivită și cu o echipă medicală experimentată, îl poți avea mai repede decât ai crezut posibil.



Smiles by Dr. Buza



Calea Cisnădiei 80A, Sibiu, România



+40 (770) 983 579