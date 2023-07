Război în Ucraina. ZIUA 522 – Contraofensiva ucrainenilor avansează. Rușii acuză atacul „terorist”  cu DRONE din Moscova și Crimeea 

UPDATE 23.00 – Ucraina va începe săptămâna aceasta un dialog cu Statele Unite privind garanţiile de securitate pe care le poate obţine până la aderarea la NATO, a declarat duminică Andri Ermak, şeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

Consultările vor avea loc ca urmare la angajamentele pe care şi le-a luat G7, grupul democraţiilor cu cele mai dezvoltate economii, faţă de Ucraina, după summitul NATO de luna aceasta de la Vilnius.

“Garanţiile de securitate pentru Ucraina vor fi obligaţii concrete, pe termen lung, care vor asigura Ucrainei capacitatea de a înfrânge şi limita pe viitor agresiunea rusă. Vor fi formate stabilite clar şi mecanisme de sprijin”, a spus oficialul de la Kiev.

UPDATE 22.00 – Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică, în timpul vizitei în orașul Ivano-Frankivsk, că războiul „ajunge pe teritoriul Rusiei, în centrele sale simbolice şi în bazele sale militare”, relatează AFP.

UPDATE 21.00 – Volodimir Zelenski a postat pe rețelele sociale imagini dintr-o vizită efectuată la un centru de reabilitare din Ivano-Frankivsk, oraș din vestul Ucrainei.

Potrivit The Kyiv Independent, președintele ucrainean ar fi „acordat soldaților aflați în recuperare decorații de stat și medalii pentru curaj”.

UPDATE 20.00 – La un miting de campanie desfășurat aseară în Pennsylvania, fostul președinte american Donald Trump i-a îndemnat pe membrii republicani ai Congresului să nu mai autorizeze acordarea de sprijin militar suplimentar Ucrainei.

Trump a spus că sprijinul ar trebui oprit până când administrația lui Joe Biden va coopera cu investigațiile republicane privind afacerile familiei sale.

„El antrenează [SUA] într-un conflict global în numele aceleiași țări, Ucraina, care se pare că a plătit familiei sale toate aceste milioane de dolari”, a susținut Trump.

UPDATE 19.00 – Ucraina are la dispoziție patru-cinci săptămâni pentru a face progrese înainte de a avea o problemă, a declarat Chris Parry, fost ofițer al Marinei Regale britanice.

El a menționat vizitele pe front ale lui Zelenski, subliniind că sunt esențiale pentru a avea un succes militar.

„Dar moralul există doar dacă și continui să obții succese pe câmpul de luptă. Ucraina trebuie să își mențină avântul. Una dintre marile lecții din Războiul din Vietnam și cel din Irak este că, dacă nu atingi obiectivele tactice, dacă publicul nu poate vedea că ai succes, pierderile devin o problemă nu doar pentru forțele armate, ci și pentru oamenii de acasă.

Tot ce trebuie să facă rușii este să nu piardă. Ucrainenii trebuie să arate că au avut succes pe câmpul de luptă până când începe sezonul noroios de toamnă, peste patru-cinci săptămâni. Dacă ucrainenii nu străpung linia frontului rusesc undeva în sud-est [până atunci], cred că va fi o mică problemă”, a declarat Parry.

UPDATE 18.00 – Reprezentanți UNESCO care au sosit sâmbătă la Odesa, anunță Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe.

Aceștia se află acolo pentru a evalua pagubele provocate de atacurile cu rachete rusești în oraș în noaptea de 22 spre 23 iulie, în timpul cărora un civil a fost ucis și 22 au fost răniți, inclusiv patru copii.

De asemenea, au fost înregistrate pagube semnificative în zona care include Catedrala Schimbării la Față din oraș.

UPDATE 17.00 – Vladimir Putin a spus că Marina rusă va primi 30 de nave noi în acest an, transmite duminică Reuters.

Putin a făcut această declarație în cadrul unei ceremonii organizate la Sankt Petersburg pentru a marca Ziua Marinei ruse, după o paradă cu nave de război pe râul Neva.

UPDATE 11.30 – Soldaţi ucraineni au fost observaţi folosind rachete nord-coreene, susține publicația Financial Times. Armele nord-coreene ar fi fost arătate jurnalistului FT de trupele ucrainene ce operează sisteme de rachete cu lansare multiplă Grad, din epoca sovietică. Folosirea armelor din Coreea de Nord ar fi avut loc în apropierea oraşului Bahmut distrus, din estul ţării. Un șef al artileriei ucrainene a declarat, potrivit FT, că nu sunt preferate muniţiile nord-coreene, din cauza ratei relativ mari de eşec.

L\”artiglieria ucraina usa anche munizioni prodotte in Corea del Nord che “spesso fanno cilecca o non esplodono” per colpire le posizioni russe sui fianchi di Bakhmut, riferisce il Financial Times. Non è chiaro in che modo le abbiano ottenute. https://t.co/U8P1wRBiLb

UPDATE 11.00 – Atac devastator al rușilor în Sumi. Potrivit Poliției naționale a Ucrainei, atacul cu rachete a distrus o școală, iar o persoană a murit și alte 5 sunt rănite.

The National Police of Ukraine publishes footage of the aftermath of a missile attack on an educational building in #Sumy. It is reported that one person was killed and five wounded. pic.twitter.com/LamxCciNNY

— NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2023