Șeful Sindicatului Militarilor Disponibilizați, Mircea Dogaru, spune că nu s-a certat cu George Simion

Președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, colonelul în rezervă Mircea Dogaru, dezminte informațiile că ar fi avut un conflict cu președintele partidului AUR, George Simion.

Președintele SCMD, Mircea Dogaru, ne-a trimis un comunicat în acest sens, prin intermediul colonelului (r) Adrian Ștefan. Acesta din urmă deține funcția de „Responsabil cu evidența membrilor S.C.M.D.”.

Comunicatul transmis de președintele SCMD, Mircea Dogaru, avertizează că un text semnat Mircea Dogaru, text în care este acuzat George Simion, nu a fost formulat de președintele SCMD.

„Cu presedintele A.U.R. avem relatii de colaborare inca din 2011, in cadrul C.N.S.C. Era deci firesc, in loc sa ma atace pripit, sa ma sune, in urma materialului de pe Facebook si sa ma intrebe daca am innebunit brusc. Deci ”razboiul” S.C.M.D.-A.U.R. a fost stopat in fasa! In interesul S.C.M.D., deoarece avem nevoie de voturi responsabile impotriva mizeriilor legislative pe care ni le pregatesc slugile zeloase ale intereselor straine”, menționează președintele SCMD, Mircea Dogaru, în comunicatul transmis prin mail.

Președintele SCMD mai precizează că el, personal, nu deține cont de Facebook și nici nu trimite mesaje pe Facebook. Această precizare este făcută întrucât textul împotriva lui George Simion circulă pe Facebook.

Mircea Dogaru este de profesie istoric și a fost colonel activ în MApN. După ce a ieșit din rândurile angajaților MApN, Dogaru a înființat Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!